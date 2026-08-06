AI演員方桃子接美瞳廣告惹議　律師：無法試用產品恐成虛假宣傳

近日，AI短劇《被裁掉的女孩》播放量突破2億，劇中AI虛擬演員方桃子爆火，帳號累計40.8萬粉絲。團隊隨即推進商業變現，一則美瞳廣告引發網民熱議。



由於美瞳屬於第三類醫療器械，有律師指出，AI無法真實試用產品，口播佩戴舒適等感受，可能存在違規風險。值得關注的是，數據顯示，方桃子商務報價可達16.8萬至25.8萬元（人民幣，下同）一條，已經超越多數真人百萬粉絲網紅。儘管短劇第二季口碑有所回落，但該虛擬角色商業化已經跑通。業界預計未來會湧現更多AI網紅接廣告。



《被裁掉的女孩》女主方桃子發布的美瞳廣告截圖（抖音）

《被裁掉的女孩》女主方桃子發布的美瞳廣告截圖（抖音）

AI演員方桃子走紅 接美瞳廣告引網民熱議

綜合《揚子晚報》、《紫牛新聞》報道，AI短劇《被裁掉的女孩》播出後，劇中角色方桃子的獨立賬號自6月14日發布首條影片以後，收穫40.8萬粉絲。運營方隨即展開商業化，8月初發布劇情向美瞳推廣短片，片中角色口播稱產品佩戴整日舒適，具備高光定軸設計。

廣告發布後評論區出現意見分歧，部分網民感慨「我們桃桃接廣子（廣告）了」，但大量網民提出質疑「這期整體畫面AI感開始重了。」、「不同顏色的眼睛戴上去效果不一樣，視頻裡深瞳戴好看，買回來效果完全不同。」、「真的有人會買AI帶的貨嗎。」、「雖然支持喜歡的虛擬人物接廣告，但是請一定要做過測評才推薦呀。」、「AI戴我們真人能借鑒嗎？」

《被裁掉的女孩》女主方桃子發布的美瞳廣告截圖（抖音）

律師：恐涉虛假宣傳 AI網紅報價直逼千萬真人網紅

美瞳在監管分類中屬於風險最高的第三類醫療器械，按廣告法規定，醫療器械廣告禁止代言人做推薦證明。公益律師趨良善分析，現行廣告法沒有針對AI虛擬人的專門條文，但AI生成商業廣告同樣受法律約束，多個地方出台的指引要求AI廣告必須標註AI生成，不得編造使用感受。

《被裁掉的女孩》女主方桃子發布的美瞳廣告截圖（抖音）

《被裁掉的女孩》女主方桃子發布的美瞳廣告截圖（抖音）

律師進一步表示，AI沒有身體感官，卻口述「戴一整天都很舒服」，屬於虛構使用體驗，有觸犯虛假宣傳條款的風險。倘若產品造成消費者眼部損傷，承擔責任的並非AI角色本身，而是品牌廣告主、運營MCN機構，平台若審核缺位也需要承擔相應責任。

數據顯示，方桃子商務報價可達16.8萬至25.8萬元一條，已經超越多數真人百萬粉絲網紅。儘管短劇第二季口碑有所回落，但該虛擬角色商業化已經跑通。業界預計未來會湧現更多AI網紅接廣告。