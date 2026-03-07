有片｜AI短劇《霍去病》播放破5億　導演：想開發成AI電影上院線

近日，AI短劇《霍去病》持續刷屏，播放量已超5億。據了解，該劇由90後創業者楊涵涵導演，以3000元成本（人民幣，下同）、3人團隊5天產出80集的效率，已斬獲超5億播放量。有網民看完後發出感慨：「背脊發涼」。



《霍去病》短劇截圖。（YouTube）

AI短劇成本僅¥3000元？

《點時新聞》報道，該短劇導演楊涵涵透露，團隊由3人完成，分別負責編劇、製作和音樂。從劇本設計到製作出片，統計的純工作時間是48小時，算力成本「大概不到3000元，2000多一點點」。楊涵涵稱，短劇發出去後兩天就有B站網民留言說「在外網爆了」，後還有很多大博主分享。

報道指，《霍去病》依託360今年推出的「納米漫劇流水線」，完成角色建檔、劇本拆解、畫面生成等內容。特效成本由每秒3000元驟降至3元。

2026年，納米漫劇流水線首批接入Seedance2.0，進一步提升漫劇創作效率與內容品質，尤其強化AI真人劇的表現力與製作穩定性，助力AI漫劇實現精品量產。楊涵涵表示，選擇納米漫劇這個平台，是因為其把很多主流模型都「拉進來了」，方便導演進行微調工作，提高效率。

《霍去病》或院線播放？

楊涵涵表示，團隊正在和一些版權公司、電影公司溝通，想把《霍去病》開發成一個能上院線的AI電影題材。面對網民「AI生成的演技沒有靈魂，缺少人味」的評價，楊涵涵回應稱，目前的AI在某些微表情、眼神接觸上會有機械感，未來隨著技術迭代，「AI通過學習更多人的表演，可能會無限接近。