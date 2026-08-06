廣東食客埋單擲錢落地 店員以牙還牙找贖 老闆讚：無做錯｜有片
撰文：盧詩文
出版：更新：
廣東雲浮一間食肆近日發生一宗顧客與店員衝突事件，引發網絡熱議。一名男顧客結帳時，故意將現金扔在地上羞辱店員。年輕的店員彎腰撿起後，找贖時照樣將零錢扔回顧客面前。事後，店主透露該名店員是其20多歲兒子，他亦認為兒子處理得當，特意獎勵100元人民幣以示肯定。
無品顧客擲錢羞辱 店員以牙還牙
據《九派新聞》，8月3日晚上7時許，廣東雲浮羅定一處夜市的食肆發生一幕。一名白髮男顧客用餐完畢結帳時，先將鈔票在店員面前甩了幾下，隨後故意將錢扔在地上。男店員見狀猶豫數秒，最終彎腰將錢撿起。
其後，男店員進店找續，拿着零錢走出來後，以同樣方式將零錢扔回顧客腳邊。顧客見狀當場發火，但同行友人上前撿起零錢從中調解，雙方未有爆發進一步衝突。整個過程被食肆CCTV拍下，其後在網絡廣泛流傳。
老闆稱兒子無做錯 獎勵100元
店主事後受訪時表示，該名男店員是其20多歲兒子，此前與該枱客人沒有任何交流或爭執。他指客人雖然喝了酒，但肯定未有喝醉，不明白對方為何做出侮辱行為。
店主看過CCTV後，認為兒子處理得當，「突發事件處理得好，做得好當然要獎勵」，遂向兒子發放100元人民幣獎勵。他強調兒子事後沒有多說什麼，但他覺得兒子沒有做錯。
事件曝光後，大量網民狠批該名顧客行為侮辱人，同時大讚年輕店員「幹得漂亮」、「以彼之道還施彼身」。有網民評論：「尊重是相互的，沒毛病。」
順德莫氏雞煲熱度退潮 食客稱爆紅後改用飼料雞 帶貨銷量挫95%名氣不響卻力壓海底撈！｢快樂小羊｣靠本地食客登美國火鍋品牌榜首深圳餐廳食物爬滿活蛆！食客崩潰：吃完才發現，不敢想廚房有多髒濱壽司｜食客幫女童枱上銼腳甲 店家：勸阻無果已對店舖全面消毒廣州港式粉麵店當眾劏貓鮮血遍地震驚食客 餐廳：員工帶回家食用