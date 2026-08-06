廣東食客埋單擲錢落地　店員以牙還牙找贖　老闆讚：無做錯｜有片

廣東雲浮一間食肆近日發生一宗顧客與店員衝突事件，引發網絡熱議。一名男顧客結帳時，故意將現金扔在地上羞辱店員。年輕的店員彎腰撿起後，找贖時照樣將零錢扔回顧客面前。事後，店主透露該名店員是其20多歲兒子，他亦認為兒子處理得當，特意獎勵100元人民幣以示肯定。



一名男顧客結帳時，故意將現金扔在地上羞辱店員。（影片截圖）

無品顧客擲錢羞辱 店員以牙還牙

據《九派新聞》，8月3日晚上7時許，廣東雲浮羅定一處夜市的食肆發生一幕。一名白髮男顧客用餐完畢結帳時，先將鈔票在店員面前甩了幾下，隨後故意將錢扔在地上。男店員見狀猶豫數秒，最終彎腰將錢撿起。

其後，男店員進店找續，拿着零錢走出來後，以同樣方式將零錢扔回顧客腳邊。顧客見狀當場發火，但同行友人上前撿起零錢從中調解，雙方未有爆發進一步衝突。整個過程被食肆CCTV拍下，其後在網絡廣泛流傳。

老闆稱兒子無做錯 獎勵100元

店主事後受訪時表示，該名男店員是其20多歲兒子，此前與該枱客人沒有任何交流或爭執。他指客人雖然喝了酒，但肯定未有喝醉，不明白對方為何做出侮辱行為。

店主看過CCTV後，認為兒子處理得當，「突發事件處理得好，做得好當然要獎勵」，遂向兒子發放100元人民幣獎勵。他強調兒子事後沒有多說什麼，但他覺得兒子沒有做錯。

事件曝光後，大量網民狠批該名顧客行為侮辱人，同時大讚年輕店員「幹得漂亮」、「以彼之道還施彼身」。有網民評論：「尊重是相互的，沒毛病。」