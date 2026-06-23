廣州港式粉麵店當眾劏貓鮮血遍地震驚食客　餐廳：員工帶回家食用

近日，廣州海珠區江南西路的一家港式粉麵店被食客爆料，店內工作人員在大廳當眾宰殺流浪貓，血跡遍地，引發大量網民熱議。



在6月22日，門店正常營業，但工作人員稱「今天還沒有一位客人」。針對此事，海珠區市場監督管理局表示，相關部門已立即組織開展調查。目前，涉事餐廳單位涉嫌違反食品安全相關規定，已依法予以立案。



涉事門店。（小紅書）

廣州食客稱員工在大廳當眾殺流浪貓 門店承認屬實

內媒《羊城晚報》報道，涉事門店名為「潮園·香港牛腩粉麵（江南西店）」，主打港式牛腩粉，叉燒飯等，人均消費40元人民幣。

6月2日，一位廣州食客在大眾點評APP上發布評價，指自己前往門店就餐時，親眼目睹店內廚師在大廳宰殺流浪貓，鮮血遍布，隨後還將貓拖進後廚，行為令人不適，「建議避雷，一家餐廳連容納一隻流浪貓的肚量都沒有」。

一位廣州食客在眾點評APP上曝光店內廚師在大廳當眾宰殺流浪貓。（大眾點評）

商家曾公開回覆，稱是後廚打雜大叔將貓帶到店內宰殺，打算帶回家食用，「我們已經處理這個大叔了，並嚴重警告所有員工，是我們店管理不當，保證不會再有類似的事情發生。」目前，這條回覆已被刪除，該平台上的門店信息也已無法查看。

6月23日，該平台上的門店信息也已無法查看。（大眾點評）

自稱門店老闆小紅書留言：我本身是香港人，香港虐待小動物犯法的

事發後，門店線上評分明顯下跌，社交平台上相關話題帖點讚互動量超2萬。一位自稱是門店老闆的人在小紅書回應，「雖然賣牛但都不會在自家店舖殺，更何況容許員工在自己的店舖裡殺害小動物，我本身是香港人，香港虐待小動物是犯法的。」

一位自稱是門店老闆的人在小紅書回應「我本身是香港人，香港虐待小動物是犯法的。」（小紅書）

事件引發網民憤怒，紛紛湧入店鋪評論區發言。（大眾點評）

事件引發網民憤怒，紛紛湧入店舖評論區發言批評，「後廚殺貓！堅決抵制！！」「殺害小動物那麼殘忍都能做出來！還在廚房殺，太可怕！抵制」「避雷！！快倒閉！！」

監管部門介入 涉事門店被立案調查

6月22日中午，涉事門店工作人員解釋，該員工是剛來不久的鐘點工，現已被解僱。門店第一時間進行了消毒。截至當日下午5時，門店仍正常營業，店內有3名在崗員工，但一位顧客都沒有。「影響很大，今天一整天一個客人都沒有，外賣都停了。」

涉事門店。（羊城晚報）

事件引發網民憤怒。（小紅書）

海珠區市場監督管理局回應，針對網民反映的情況，相關部門立即組織開展調查。執法人員已對涉事餐飲單位的後廚操作間、食材儲存區等關鍵點位進行全面排查，現場未查獲貓肉及相關食材。同時，執法人員對店內菜單、宣傳廣告等進行詳細核查，未發現含貓肉相關的菜品名稱或宣傳字樣。目前，針對涉事餐飲單位涉嫌違反食品安全相關規定的行為，已依法予以立案，並深入調查，將嚴格依法依規處置。