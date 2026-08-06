只為追時代少年團！22歲女詐騙犯赴上海睇演唱會　剛下地鐵即落網

大陸上海市警方日前在一場演唱會開演前，透過預警系統成功逮捕一名逃犯，這名22歲女子涉嫌詐騙，遭外省警方通緝，卻仍搭乘地鐵前往上海準備看「時代少年團」演唱會，警方循線在地鐵出口將其攔下，順利逮人。



看「時代少年團」演唱會洩行蹤

陸媒《法治日報》報導，上海市警局軌道交通分局宜山路站治安派出所，2日接獲系統預警，發現一名外省網上在逃人員，現身地鐵10號線交通大學站。

上海市警局軌道交通分局宜山路站治安派出所，2日接獲系統預警，發現一名外省網上在逃人員，現身地鐵10號線交通大學站。（抖音@中國山東網）

警方隨即部署警力展開巡查，並透過監視器一路追蹤女子行蹤，辦案人員發現，她隨身攜帶演唱會周邊商品，因此判斷她極可能前往上海體育場觀看演出，並推測會在11號線上海游泳館站下車。

22歲女詐騙犯追星到上海被逮▼▼▼

警方立即通知該站警力執行攔截，僅約10分鐘後，就在上海游泳館站出站閘門處，成功逮捕22歲雍姓女子。警方表示，雍女因涉嫌詐騙，已於7月20日遭外省警方列為網上追逃人員，目前已依法移交相關單位進一步偵辦。

過去大陸傳出知名演唱會抓逃犯事件，是「歌神」張學友在2018年在大陸舉辦巡迴演唱會期間，警方利用演唱會現場的人臉辨識系統，先後逮捕超過80名通緝犯與嫌疑人，讓張學友意外獲得「逃犯剋星」稱號。

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