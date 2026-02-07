台灣老婦撿「吉伊卡哇」去網拍　面交者竟是警察　慘賠8倍和解金

日前一名台南婦人在路邊撿拾遺失的「吉伊卡哇（CHIIKAWA）公仔」，竟未交還給失主或送交警局，反而將公仔帶回家並於網路上以250元（台幣，下同，約62港元）拋售，結果被失主發現後報警處理。



事件發生於1月30日，失主透過行車紀錄器確認遺失經過，並在Threads平台發現婦人貼文，雙方於面交現場確認公仔即為遺失物。婦人最後以2000元（約500港元）與失主和解，但因侵占遺失物遭警方送辦，仍須等待司法處理結果。

台灣一老婦撿走路邊吉伊卡哇（CHIIKAWA）玩偶網拍，被失主發現。（示意圖，非涉事公仔／X@chiikawa_land）

婦人撿走路邊吉伊卡哇網拍 失主氣炸報警

據了解，當時該名女失主因騎乘機車載友人時，吉伊卡哇公仔不慎掉落於路邊，女子抵達目的地後才發現遺失。她回家後透過行車紀錄器查明掉落地點，並循線尋找卻未能尋回。事後女子在Threads上搜尋遺失物資訊時，意外發現婦人貼文販售該公仔，貼文明確標註售價250元，並說明：「已開箱過，底部有黏過泡棉，意者私訊。」

失主發現公仔販售資訊後，立即報警並與員警一同前往約定地點面交。現場確認該公仔正是遺失物品，警方當場指出婦人的不當行為。婦人面對警方與失主，竟回應：「這又沒什麼，不就小東西嗎」、「就掉在路邊我就撿起來啊」，囂張態度引來警方嚴正斥責。

婦人意識到已觸犯侵占遺失物罪後，選擇以2000元金額向失主和解，金額為原售價8倍。儘管雙方達成和解，但因侵占遺失物屬於公訴罪，婦人仍遭警方依法移送，等待檢察官決定是否給予緩刑或不起訴處分。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】