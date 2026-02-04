台灣苗栗街市狂男斬傷警察頭部遭開槍擊斃　有民眾被流彈誤傷

台灣苗栗市南苗市場今日（4日）清晨發生斬人案。40歲鍾姓男子於清晨7時許持刀閒晃並騷擾商家，2名警員趕抵制止，其中一人頭部遭其猛砍2刀，鮮血直流，另一名警員連開兩槍反擊，鍾男胸部中彈倒地，於稍早因傷勢過重死亡，另有一市民被流彈誤傷。



警員躲閃不及頭部連中兩刀 開槍擊斃疑犯同時誤傷市民

據台媒報道，有目擊者指出，4日清晨，一名鍾姓男子持折疊刀在苗栗南苗市場聲稱手機沒有電，要向商家借手機未遂，就蹲在攤位前。市場管理人員到場處理，鍾男又表示要找人，仍緊握刀不放，引起市場恐慌。

事發地台灣苗栗市南苗市場。（聯合新聞網）

上午7時45分，苗栗警分局接獲報案，警員趕抵勸說鍾男將刀放下，鍾男不願並持續威脅，隨後遭警方噴灑辣椒水，其中一名警員一邊噴灑一邊後退，途中不慎絆倒跌地，鍾男見機拿刀猛砍該名警員頭部兩刀，瞬間鮮血流滿臉部。

鍾男拿刀猛砍朱姓警員頭部兩刀。（聯合新聞網）

另一名警員立刻向鍾男連射兩槍，一槍打中鍾男胸部使其倒地，隨後許多熱心民眾上前壓制，而另一槍則誤傷一名55歲市民的手掌，3人均被緊急送醫。

鍾男因胸口中彈搶救3小時宣告不治，警方強調本案並非隨機殺人，但實際犯案動機仍有待進一步調查釐清。

涉事男因吸毒、酗酒致智力退化 曾因持刀傷人被拘

據《ETtoday新聞雲》報道，40歲鍾男未婚，與父母和哥哥同住，他過去曾陪父母在南苗市場賣菜，但近年鮮少在南苗市場出現。

據《TVBS新聞網》報道，鍾男年輕時就曾做出類似舉動，因長期吸食安非他命及酗酒，精神狀況不佳，2005年起多次住院治療，只是鍾男服藥順從性極差，甚至智力明顯退化，認知、理解、判斷及自我控制能力都受損。

鍾男倒地後有許多熱心民眾上前壓制。（聯合新聞網）

2008年起，鍾男也常拿刀恐嚇同學、向家人討錢，甚至毆打同學父親，還犯下砍傷病人、毆打獄友、無故襲警等罪，曾因重傷害被判入醫療機構監護3年。