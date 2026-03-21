拐子婆「梅姨」落網　曾參與販賣9名兒童轟動一時　兩主犯已死刑

內地拐賣兒童「梅姨案」曾轟動一時，9名兒童被拐後由「梅姨」尋找下家接手，直至十多年後，其中5個家庭才相繼尋回被拐的兒女。2023年4月，主犯張維平、周容平被執行死刑，惟「梅姨」仍未歸案。周六（21日），案件再現重大進展，據廣州市公安局消息，經警方不懈努力，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其即為該案關鍵人物「梅姨」。



案情指，2003年9月至2005年12月期間，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。案發後，公安部、廣東省公安廳將該案列為督辦案件，成立省、市、區三級公安機關聯合專案組開展偵辦工作，並於2016年將張維平等5名犯罪分子抓獲。張維平供認其拐賣兒童的作案事實，並稱所拐兒童是通過「梅姨」販賣。

為了能盡早讓失散的家庭團圓，專案組偕同受害家庭和社會各界力量持續開展尋親、解救工作，於2019年至2024年間將被拐兒童悉數找回，並組織認親。2023年4月，主犯張維平等人被依法執行死刑。但因真實身份等關鍵信息的缺失，「梅姨」作為該案的關鍵人物，始終未能歸案。

按照「不查清不放過，不核實不罷休」的原則，專案組民警採取「內緊外鬆」的策略，多年來堅持走訪調查、公布模擬畫像並廣泛徵集線索。

警方此前公佈的「梅姨」模擬畫像。（資料圖片）

2025年，在公安部指導、外省公安機關的支持下，專案組發現一位名叫謝某某的女子，其特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某正是「梅姨」。

近期，專案組將嫌疑人謝某某抓獲。經審訊，謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱。

目前，嫌疑人謝某某已被警方依法執行逮捕，案件正在進一步辦理中。

受害家長申軍良曾拿出所有的積蓄，追逐與兒子有關的各種線索十多年。（資料圖片）

至於2016年，拐賣兒童案5名疑犯被捕。2018年12月，法院開庭一審。經審理查明，張維平在2003年至2005年間，通過刻意搭訕結識目標的家人，並趁其不備抱走目標小孩，販賣牟利，已累計犯下8宗同類案件。法院認為，5名被告已構成拐賣兒童罪，其中張維平、周容平、楊朝平、劉正洪為主犯，陳壽碧則為共犯，故判處張維平、周容平死刑，楊朝平、劉正洪被判終身監禁，陳壽碧則被判囚10年。

2023年4月27日，張維平、周容平被執行死刑，受害人家屬更將親筆信交予主犯親屬，希望後者代為轉達信中內容，「希望他們（主犯）提供相關線索，給3個未找到孩子的家庭，留下最後的善良」。