拐子婆「梅姨」落網　當年受害者盼見面：想問她「良心不會痛嗎」

3月21日，廣州市公安局通報，經警方持續追查，「張維平等人拐賣兒童案」取得重大突破，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其正是該案關鍵人物「梅姨」。謝某某對販賣兒童事實供認不諱，目前已被依法執行逮捕，案件正進一步偵辦中。當年的受害者申聰得知這一消息後他既驚喜又開心，並透露自己前一日才剛剛領了結婚證，「簡直是雙喜臨門」，之後他也會到廣東，看看「梅姨」到底長什麼樣子，並當面問她「良心不會痛嗎」。



被「梅姨」拐賣的受害者申聰在社交平台發布影片激動表示，自己等這一天等了十多年。他告訴《極目新聞》，上午警方告知此消息時，他既驚喜又開心，並提到自己前一天剛領結婚證，今天就收到這個消息，簡直雙喜臨門。過段時間，他會去廣東跟進案件，親眼看看這個改變我命運的人長什麼樣子，並當面質問她：「你拐賣了這麽多的小孩你的良心不會痛嗎？你為什麽要幹這種喪盡天良的事？你自己難道沒有孩子嗎？」

申聰母親也在社交平台發文哽咽道，看到梅姨落網這個好消息，又激動又哽咽，「手有點抖，不知道怎麽說。十五年尋子路上，想盡各種辦法尋找線索，梅姨的畫像改了又改。申聰回家後，老申也經常往廣東跑，就為了解開這個心結……今天，曾經讓多少父母聞風喪膽的『梅姨』，終於落網了！」

申聰在社交平台發布影片激動表示，自己我等這一天等了十多年。（極目新聞）

案件回顧：拐賣9名男童 張維平等主犯已伏法

2003年9月至2005年12月期間，多名男童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。公安部、廣東省公安廳將該案列為督辦案件，成立省、市、區三級聯合專案組偵辦。2016年，張維平等5名犯罪嫌疑人落網。張維平供認拐賣包括申聰在內的9名兒童，均通過「梅姨」聯繫買家轉賣並支付介紹費。

2019年至2024年，專案組在受害家庭及社會力量協助下，將9名被拐兒童悉數找回並組織認親。2023年4月，主犯張維平、周容平等人被依法執行死刑。但因真實身份等關鍵信息缺失，「梅姨」多年潛逃。

警方此前公佈的「梅姨」模擬畫像。（資料圖片）

2025年，在公安部指導及外省公安機關支持下，專案組發現一名女子謝某某，其體貌特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實確認身份，近期將其抓獲歸案。謝某某對販賣兒童事實供認不諱。

被拐15年後回家 如今大學畢業工作結婚

申聰2005年1月4日（時年1歲）在廣州增城出租屋被人強行抱走，拐賣至河源市紫金縣。2020年3月4日，在增城警方、上級公安機關及梅州警方配合下尋回。同年3月7日，在廣州與生父申軍良認親，隨後返回河南周口老家，戶籍遷回周口。

申聰剛領了結婚證不久。（極目新聞）

回家後，申聰先在濟南天橋區租住，3月25日轉學讀初二。2021年中考考入山東畜牧獸醫職業學院。2023年春節首次隨父母回周口老家過年，同年8月考入大學攻讀「動物醫學」專業。2025年6月實習期滿，畢業後在濟南一家寵物醫院工作。2026年2月9日，在河南周口淮陽區齊老鄉小申莊舉行婚禮。

申聰回家後多次表達感恩，並致力於反拐宣傳與尋親公益。得知「梅姨」落網，他強調將親赴廣東跟進案件，見證正義到來。