｢不想幹了！｣　疑南京大學數院院長辭職信網絡瘋傳　校方證實卸任

近日內地網絡瘋傳一封署名為「南京大學數學學院教授 喻良」的辭職信，正文簡單寫道：「不想幹了，特提出辭職」，引發網民熱議，更有人翻出喻良教授的官網個人肖像為「潦草」手繪圖。南京大學數學學院職員回應，喻良教授確已卸任院長一職，但並不知辭職信來源。



網絡瘋傳一封署名為「南京大學數學學院教授 喻良」的辭職信。(互聯網圖片）

喻良教授過往在南京大學數學系官網的教師信息中，頭像是一張手繪肖像。（互聯網圖片）

根據網絡截圖，這封署名為「南京大學數學學院教授 喻良」的辭職信，正文僅簡單寫道： 「不想幹了，特提出辭職。在新院長上任前，我一定準備好交接工作，但交接工作應當在2026年8月31日前完成。」

截圖引發網民熱議，不少人直呼「堂堂985頂尖學院院長，說辭職就辭職，太任性！」；但亦有人爆料喻良教授作風隨性：「真學者想靜心研究教書，比當院長更有意義。」

南京大學數學學院教授喻良。（搜狐新聞）

南京大學數學學院教授喻良。(互聯網圖片）

《澎湃新聞》此前曾報道，喻良教授在南京大學數學系官網的教師信息中，頭像是一張手繪肖像，畫風比較另類。

據《解放日報》報道，南京大學數學學院工作人員8月6日回應，喻良教授確實已卸任院長一職，但不清楚該辭職信的來源。目前，南京大學數學學院官網的「院長」一欄已顯示為空缺。