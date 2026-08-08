廣東「筆試第一被傳話勸棄考」通報：副校長政務撤職　多人受處分

8月7日，針對廣東雷州特教老師招聘違規事件，雷州市聯合調查組發布情況通報， 給予雷州市特殊教育學校副校長高某黨內嚴重警告、教師陳某林降低崗位等級處分，對雷州市教育局、雷州市特殊教育學校主要領導及相關人員共6人給予相應黨紀政務處分和組織處理。



此前，參加雷州市特殊教育學校集中招聘的陳女士反映，自己筆試成績位列第一，卻遭人傳話稱，筆試第二名願出資幾萬元（人民幣，下同），勸其「重新選擇其他地方報考」。



陳女士介紹，一名自稱「雷州特殊學校審核教師資格資料高老師」的陌生人通過微信添加了她，透露筆試第二名的考生提出願意出資幾萬塊錢，讓她選擇其他地方報考。（海峽都市報）

多人受處分：副校長政務撤職 教師降低崗位等級

據雷州市聯合調查組8月7日發布的情況通報稱，經查，雷州市雷州市特殊教育學校副校長高某在公開招聘的資格覆審環節，利用職務之便，違規泄露筆試第一名考生陳女士個人信息，並受該校教師陳某林所託，通過微信聯繫陳女士，以利益許諾勸其放棄後續考試。通報指出，陳某林為幫助其親屬獲取競爭優勢，違規獲取陳女士個人信息，並請託高某利誘勸退陳女士。未發現陳某林有向高某進行利益輸送的問題。

通報批評雷州市教育局在處理考生投訴過程中存在慢作為、不作為問題；雷州市特殊教育學校在事業單位公開招聘過程中存在組織不力、對相關工作人員管理不到位問題。

雷州市特殊教育學校。（網絡圖片）

雷州市聯合調查組依據相關規定，給予高某黨內嚴重警告(影響期二年)、政務撤職處分和組織處理；給予陳某林降低崗位等級處分；給予雷州市教育局、雷州市特殊教育學校通報批評，對以上兩個單位主要領導及相關人員共6人給予相應黨紀政務處分和組織處理。

筆試第一被第二名傳話勸棄考

廣東女考教師崗筆試第一 副校長幫第二名傳話｢給錢讓位｣被停職

據此前報道，陳女士稱，一名自稱「高老師」的陌生人通過微信加她為好友。5月6日，在面試備考階段，對方致電她並透露，筆試第二名的考生提出願意出幾萬塊錢，讓她選擇其他地方報考，陳女士拒絕了對方的要求。在5月23日面試當天，陳女士在考場遇到了筆試第二名的考生，對方直言曾勸阻她不要參加考試，還在面試現場多次向在場老師提及其母亦在該校任職。

陳女士於5月28日向雷州市教育局舉報，但辦理進度多次延期。8月3日，雷州市教育局發布擬聘用人員公示顯示，原本筆試第二名的考生仍然成功上榜。