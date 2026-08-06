汕頭政府遭廣東省安委會約談　要求反思事故多發　「鐵手腕」整頓

因在2025年度安全生產考核巡查中排名靠後，汕頭市政府主要負責同志8月5日被省安委會約談。省委常委、常務副省長張虎主約談時強調，汕頭市須深刻反思差距、正視深層次矛盾，以「鐵的手腕」推進安全生產治本攻堅三年行動與重點領域全鏈條整治，堅決扭轉事故多發態勢並守牢安全發展底線。



8月5日，針對2025年度安全生產考核巡查結果汕頭市排名靠後情況，省安委會約談汕頭市政府主要負責同志。省委常委、常務副省長、省安委會副主任張虎同志主約談，省應急管理廳、省消防救援總隊主要負責同志參加約談，省紀委監委、省委組織部有關負責同志應邀列席約談。

2025年6月10日，汕頭一市場鋪面於凌晨發生大火，火災於凌晨3時撲滅，造成3名孩童死亡。

汕頭一市場鋪面於2025年6月10日發生大火，致3人死亡。

2025年6月10日汕頭大火致3死。（新京報）

會議指出，省委、省政府深入學習貫徹習近平總書記關於安全生產的重要論述精神，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，始終把安全生產工作放在重要位置，層層推動各項工作落實。汕頭市要切實提高政治站位，以「時時放心不下」的責任感落細落實各項措施，從嚴從實防範各類安全風險，堅決防範和遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

會議強調，汕頭市要深刻反思、正視差距，深入剖析背後深層次矛盾問題，以系統思維、標本兼治理念，嚴的基調和鐵的手腕打好安全生產攻堅戰，堅決扭轉生產安全事故多發態勢。要切實統籌好發展和安全，將「當下改」與「長久立」結合起來，做到以考促改、以考促建、以考促幹，打造責任閉環，真正凝聚齊抓共管、協同共治的合力。

要錨定安全生產治本攻堅三年行動重點任務持續攻堅，深化重大事故隱患整治，舉一反三強化重點行業領域的「一件事」全鏈條整治。要全面加強監管執法，堅決糾治監管執法「寬松虛軟」問題，從根本上消除隱患、解決問題，全面提升安全生產水平，堅決守牢兜住安全發展底線，為經濟社會高質量發展提供良好的安全環境。