霸王茶姬MMA｜店員大戰外賣員影片瘋傳　全為「秋天第一杯奶茶」

據華商報大風新聞，8月7日，有河南網友通過社交平台發布視頻稱，當地一奶茶店內有店員和外賣騎手發生肢體衝突，此事引發關注。



記者從現場視頻中看到，涉事奶茶門店為知名連鎖品牌霸王茶姬。視頻中，兩名奶茶店員和兩名美團外賣騎手扭打在一起，幾名店員試圖拉架，現場另有約10名外賣騎手正在等候取餐。

「秋天第一杯奶茶爆單預警」相關話題衝上微博熱搜，全國多地奶茶門店出現現場排長隊、訂單積壓等情況。（微博@大眾視頻截圖）

「秋天第一杯奶茶」致全國多地門店爆單 外賣騎手等太久與店員爆肢體衝突：

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現場目擊者稱，因當天奶茶訂單過多，外賣騎手等候時間過長耽誤送餐，雙方發生口角，進而爆發肢體衝突。涉事奶茶門店所在商場多個商戶向記者確認此事發生，該商場另一家奶茶店工作人員表示，因8月7日正值立秋，網絡上流行起點「秋天第一杯奶茶」，當天店內訂單量較日常增加300%以上，店員根本忙不過來，且這一情況在各個奶茶店都非常普遍。

8月7日下午，記者聯繫到涉事霸王茶姬門店，工作人員對此事予以否認。

對於奶茶店員與外賣騎手發生肢體衝突一事，記者多次撥打霸王茶姬消費者服務熱線，均顯示「電話忙，請稍後再撥」，隨即掛斷電話。美團客服工作人員表示，將向內部反饋核查此事。

「秋天第一杯奶茶爆單預警」相關話題衝上微博熱搜，全國多地奶茶門店出現現場排長隊、訂單積壓等情況。（微博@半島都市報影片截圖）

據了解，每年立秋，社交平台上都會流行起「秋天第一杯奶茶」的儀式感。多家外賣平台和茶飲品牌推出優惠活動，線下門店也出現爆單情況。

7日上午，「秋天第一杯奶茶爆單預警」相關話題衝上微博熱搜。記者通過社交平台搜索發現，上海、北京、成都、武漢等城市多個奶茶門店出現現場排長隊、訂單積壓等情況。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】