漢堡店MMA｜店員送錯餐不認衰　反屈客拿錯　致兩枱客當場大激戰

漢堡店成鬥毆現場！美德州聖安東尼奧一間漢堡連鎖店發生嚴重肢體衝突。據悉起因是店員送錯餐還不承認，導致多達7人上演全武行。



警方表示，當地時間10月5日凌晨3點過後，接獲通報前往位於布蘭科路的店面處理一起集體鬥毆事件，最終警方以涉嫌傷害罪逮捕了7人。

事件起因是店員將其中一桌顧客的餐點送到另一桌，引發雙方爭執。（X@Mrgunsngear）

據《紐約郵報》報導，事件起因是店員將其中一桌顧客的餐點送到另一桌，引發雙方爭執。網路上流傳的影片可以看到現場一度陷入混亂，多人相互推擠、毆打，店內座位和地板都沾滿血跡。

一名自稱是當事人之一的母親諾埃爾（Rebecca Noel）在臉書發文還原事發經過，她表示是一名店員將其他顧客的餐點錯送到她兒子那一桌，但店員不僅不承認錯誤，還當著其他顧客的面誣指他們拿錯餐點，雙方一時不爽便打了起來。

警方逮捕的7人包括一名該店的休班員工，事後已遭到開除。

警方表示，雖然現場情況混亂，但所幸未造成嚴重傷亡。目前案件仍在調查中，店方尚未出面回應。

