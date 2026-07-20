台北大巨蛋MMA影片瘋傳　42歲港男抽皮帶鞭30歲台女　女方大反擊

撰文：中天新聞網
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7月19日是中職（中華職業棒球大聯盟）明星對抗賽在台北大巨蛋的第2戰，也是最後一天的賽程，不過現場卻出現暴力插曲，有位香港男子竟拉出腰間的皮帶，狠狠抽打一位台灣女子，女方氣得上前揪著對方衣領理論，爆發肢體衝突。

台北警方信義分局指出，全案發生在19日晚7點，當時三張犁派出所警員在台北大巨蛋中職明星對抗賽現場，執行維安勤務時，接獲現場工作人員通報，指稱場內有一對男女發生爭吵糾紛，立即派員前往處理。

港男拉出腰間皮帶狠抽台女　雙方瞬間爆發肢體衝突：

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經現場了解，發生衝突的雙方為香港籍的42歲丁姓男子跟台灣籍的30歲郭姓女子，雙方為朋友關係，一起前來大巨蛋觀賞賽事，因為放置物品問題吵架並發生肢體衝突，經詢問後雙方均無意提告，全案後續將依台灣《社會秩序維護法》第87條規定移請裁處，以維公共秩序。

台北警方呼籲民眾，遇有糾紛時應以和平方式溝通協調，切勿因一時情緒失控而發生肢體衝突，以免觸法。

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