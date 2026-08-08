白海豚颱風逼近　一家4口走堤壩9歲童被捲走　知情人：為遊客私闖

今年第13號颱風「白海豚」直逼華東沿海，預計最快9日晚在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。受颱風影響，8月7日，浙江溫嶺石塘海邊風大有海浪翻騰，一名9歲男童和家人行走在堤壩時被巨浪襲中並被衝入海中。當地應急救援人員表示，出事的非溫嶺本地人，而是外地遊客。目前搜救仍在進行中。



浙江溫嶺石塘海邊已出現大風，一家四口走在海邊堤壩上。（網絡圖片）

海浪襲來撲倒一家四口。（網絡圖片）

海浪襲來撲倒一家四口。（網絡圖片）

一名男童被海浪衝走。（網絡圖片）

一家人堤壩行走遭海浪突襲 男童被捲入海中

據《極目新聞》報道，受颱風「白海豚」影響，浙江溫嶺石塘海邊已出現大風，一家四口走在海邊堤壩上，其中一名9歲的男孩被捲入海中。

有網傳影片顯示，事發一刻，疑似一家人的兩大兩小民眾在海堤行走，突然一個海浪襲來迅速蓋過他們，待海浪退去堤上只剩下三人。還有一段影片顯示，三人全身被淋濕，站在堤上欲尋找男童但無果，鏡頭外出現一個男聲頻繁喊「快點過來，危險，不要下去」，其中一名女子喊「有小孩」，隨後影片出現哭聲，鏡頭外的男子說「你兒子？你這人真不小心！」

當時三人全身被淋濕，站在堤上欲尋找男童但無果。（網絡圖片）

影片在網上瘋傳後，不少網民指責，「這種天氣還敢跑去海邊，真的是自找的」「好可憐的小孩，估計找回來也沒救了」「大人也太不負責任了」。

當地救援：道路已提前管控，遊客偷偷進入

當時三人全身被淋濕，站在堤上欲尋找男童但無果。（網絡圖片）

一名當地應急救援人員表示，出事的非溫嶺本地人，而是外地遊客，「前往海邊的道路都事先管控了，他們自己跑了進去。」另一名當地救援人士也表示，事發於下午3時左右，當時石塘鎮已經提前安排人員封堵了前往海邊的道路。

該人士是一名資深漁民，他表示，躲海浪需要技巧，但外地人不了解的話就容易被海浪捲走。他還稱，除了涉事的一家四口之外，當時海島上還有10名遊客被困，「都是偷偷跑過去的外地遊客」，海浪差點把後續趕來救援的消防車掀翻，「最後我們憑藉多年的駕船技巧，開船穿過海浪，把10個人接回到岸上。」

據石塘鎮工作人員透露，颱風漲潮使壩區浪高流急，且伴有漩渦，該區域已設置隔離，目前搜救仍在進行中。

今（8）日上午，溫嶺市政府緊急發布《告全體市民書》，提醒市民颱風期間非必要切勿出門，嚴禁前往海邊及堤岸等危險區域觀潮或拍攝，以免再發生意外。