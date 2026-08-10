湖北少女高低肩駝背陷重度畸形　矯形手術「撫平」後背兼長高7cm

湖北恩施13歲少女小雨有高低肩，後因保守治療效果不佳且家庭困難延誤就醫，脊柱側彎愈發嚴重，不僅無法平躺更常年胸悶腰痛。今年暑假，家長帶她到醫院求診，發現其脊柱側彎高達80.4度，且伴有脊髓空洞症，手術風險極高。

手術團隊藉由3D打印技術 1:1 復刻脊柱模型規劃釘道，並在術中全程進行神經電生理監測，成功完成高難度矯形手術，讓小雨挺直脊樑並長高7厘米，更令此前因病變得沉默寡言的她重拾自信，變得開朗。



小雨手術前後的影像圖片對比。（極目新聞）

少女背鼓如駝背 只能側睡受盡折磨

《極目新聞》報道，余女士4年前發現女兒小雨的肩膀一高一低，更常有胸悶、腰痛的症狀。當時正在武漢市武昌醫院就醫的小雨父親，曾向主治醫生咨詢女兒的情況，被告知很可能是脊柱側彎引起，建議他盡快帶女兒就醫。雖然小雨已在恩施當地就醫，戴上矯正支具進行保守調理，但因為種種原因，矯正效果並不好。

短短幾年內，小雨的脊柱側彎愈來愈嚴重，除了高低肩，後背更鼓起一塊如駝背，還時常出現胸悶、喘氣費勁、腰痛等症狀，只能側睡。原本開朗的小雨，還因為外觀的變化，有些自卑心理。

當地醫生建議余女士帶小雨到武漢的大醫院接受手術治療，但因為家庭困難，加上小雨學業忙碌，直到今年，父母才趁暑期帶小雨趕赴武漢市武昌醫院求醫。

武漢市武昌醫院。（微博@武漢市武昌醫院）

脊柱側彎高達80度陷入重度畸形

武漢市武昌醫院副院長、骨科專家柳昊教授接診後，發現小雨高低肩，彎腰時後背一側高高隆起，影像學檢查顯示胸腰椎側彎伴後凸畸形，確診為青少年特發性脊柱側彎。

柳昊介紹，特發性脊柱側彎是青少年最常見的脊梁歪斜問題，隨着青少年的身體飛速長高，歪斜的脊柱也會愈來愈彎。一旦主胸彎的彎曲度數超過45度，患者的身心健康會飽受折磨，包括常年腰背酸痛，胸廓被擠壓、呼吸受阻，情況嚴重時還會壓迫神經，造成腿腳麻木、行動受困，必須做手術矯正。

他表示，小雨的主胸彎已經高達80.4度，屬於重度畸形，還存在嚴重的脊柱旋轉情況，並伴有頸胸段脊髓空洞症，脊髓自身的供血和抗伸展性比一般人差，矯正手術難度高、風險大。

脊柱外科團隊為小雨完成高難度矯形手術。（極目新聞）

3D打印復刻脊柱模型 術後長高7厘米

為了保障手術安全，團隊在手術前採用3D打印技術復刻小雨脊柱的實體模型，精準規劃釘道角度與置釘位置；手術中全程開展體感誘發神經電生理監測，一邊置入固定螺釘，一邊配合CT三維透視設備實時確定螺釘位置等。最終，小雨完成了胸腰椎側彎椎弓根釘內固定術及脊柱側彎植骨融合矯形術，神經功能穩定，矯正手術成功。

術後第5天，小雨後背已經「撫平」，更長高了7厘米。如今，她配戴護具每天能走十幾分鐘，不適症狀也逐步減輕，8月10日出院前更道出心願：「等身體徹底養好，我一定要到草地上痛快地打個滾！」

小雨術後能挺直腰背站立。（極目新聞）

脊柱外科主任醫師唐軍偉提醒，脊柱側彎已成為繼肥胖、近視之後，危害兒童青少年健康的第三大「健康殺手」，影響兒童青少年的體態和健康。若家長發現孩子雙肩高低不齊、後背兩邊不對稱、彎腰時單側背部鼓起，一定要到醫院脊柱外科就診篩查。