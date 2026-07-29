深圳一家租屋住屢生病就醫找不到原因　揭開牆布驚見「全屋發霉」

近日，深圳李女士稱全家人老是生病，就醫卻找不到原因，最近下雨後發現家中牆布發霉，揭開才發現整個屋子大面積都發霉了。



李女士稱，家裏這個單位是租的，她剛發現牆布發霉時，房東還不願揭開牆布。隨後李女士請了除霉師傅上門處理，除霉師傅查看後表示，這些霉斑應該形成很久了。

最近下雨後，深圳李女士發現家中牆布發霉，揭開發現整個屋子大面積都發霉了。（截取自微博@搜狐千里眼）

李女士發現屋內大面積發霉後搬離，房東卻拒絕退還押金：

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日前，李女士一家人已經搬離了這單位。

李女士表示，剩下的房租押金8300元人民幣房東不願退回，「他的意思是，如果不是我們堅持要除霉，他刷層油漆就可以，如果堅持退錢，那除霉錢就需要自己出。」目前，李女士已投訴至12345政務服務便民熱線。

家裏看不見的地方受潮後，極易孳生霉菌。無獨有偶，最近江蘇一女子拆掉使用十多年的榻榻米，當場嚇住：被榻榻米擋住的牆面全都發霉，看着十分噁心，還好下決心將其拆除。

霉菌對身體的危害不可忽視

霉菌，是一種特殊的真菌，能夠引起霉變反應。霉菌有數萬種，其中有30種左右寄居在家裏，最常見的室內霉菌是枝孢菌、青霉菌和麴霉菌。正常情況下，霉菌是肉眼看不到的，如果在環境中能夠看到，說明這裏的霉菌很多。

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注意！別小看霉菌對身體的影響：

1. 侵入肺部

麴霉菌菌絲入侵肺部的感染是肺麴霉菌病中最常見，也最嚴重的情況。尤其是如果還存在慢性肺病情況可能會更糟糕。發病時會表現出發熱、乾咳、咯血、胸痛、呼吸困難等症狀。

2. 引發炎症

除了可以直接感染肺部，麴霉菌的孢子還是強過敏原，引發過敏性支氣管炎。還可能出現一些常見的過敏反應，如鼻炎、過敏性皮炎等。

3. 導致癌症

麴霉菌中大名鼎鼎的黃麴霉菌，還能產生致癌物質黃麴霉毒素。黃麴霉毒素的危害性在於對人及動物肝臟組織有破壞作用，嚴重時可導致肝癌甚至死亡。

近期天氣高温潮濕，大家一定要多查看家中少陽光、不通風的角落，以免霉菌滋生，危害家人健康。

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