一家四口澳門染疫瞞報返滬　幼童機上腹瀉污染座椅　驗出多種病毒

近日「一家四口疑攜帶病毒乘機入境」消息引發關注，不少網友擔心該行為或擴散病毒，威脅公共衛生安全。



事件起源於一則網友發帖，其稱自家四口人在澳門旅遊時全家發燒就醫，當地醫院表示集體性事件要上報，但他們一家第二天便乘機飛回上海。飛機上弟弟「全程都在腹瀉」，污染了坐墊、毯子、靠枕等，落地上海後在醫院查出有多種病毒感染。（編按：落地後夫妻二人在醫院查出沙門氏菌感染，孩子們檢測出克沙奇等病毒感染。）



記者就此核實，了解到確有相關檢疫異常事件。海關工作人員表示，事發於7月3日的一趟航班，確實有一家四口檢疫異常，現場已做攔截和排查處置，並第一時間把情況通報給航司，要求航司落實相應的主體責任，做好衛生處理。

涉事航司工作人員表示，相關航班嚴格按照國家的出入境衛生檢疫標準進行了消殺工作，暫未發現對後續航班有特殊影響，也暫未發現由此產生的其他問題。

根據中國海關總署公告，進出境人員如有發熱、嘔吐、腹瀉等傳染病症狀，或已確診感染傳染病，應主動向海關進行健康申報並配合海關做好體温檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

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【本文轉載自微信公眾號「南方日報」】