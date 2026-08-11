24歲靈異網紅車禍過世　曾砸觀音像博流量如《古惑仔》橋段引熱議

百萬粉絲大陸靈異女網紅「姜小柔」車禍離世得年24歲，她生前曾拍毀觀音像影片博流量，讓人聯想到港星張耀揚曾在電影《古惑仔3之隻手遮天》中有毀關公像的情節，一個是電影橋段一個卻真實上演，下場同樣悽慘令人發毛。



據了解，姜小柔來自湖南省永州市藍山縣，她本姓李，拍的短影音、直播都是靈異探險、「破除迷信」及獵奇事件的主題，透過前往廢棄建築、挑戰網路流傳的靈異遊戲等內容累積人氣，短影音帳號「姜小柔吖」擁有約128萬名粉絲。

姜小柔曾拍「砸碎觀音像」影片引發巨大爭議。（截取自抖音@姜小柔吖）

此前姜小柔曾拍攝多個「破除迷信」的影片：

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回顧整起慘劇發生在7月15日凌晨，當天她從廣西返回廣州途中出事的，醫護人員檢傷發現她有嚴重多發性創傷、失血性休克、創傷性凝血異常、多器官功能受損及嚴重腦部損傷，之後陷入深度昏迷，需要仰賴呼吸器維持生命，送中山大學孫逸仙紀念醫院救治，她母親也上網向網友、家鄉求援募款。

不過，8月10日就傳出她不治身亡的消息，並已被她家鄉的鄉親證實，而回看姜小柔過去拍攝的影音內容中，曾出現拿鐵鎚砸毀觀音像的畫面，相關影片當時引發不少網友批評，也成為她過往最具爭議的內容之一。如今她驟逝的消息曝光後，部分網友再次翻出舊片，將她毀損神像的舉動與死訊放在一起討論，甚至出現「因果報應」等說法。

姜小柔的死訊已被她親友證實。（截取自抖音@姜小柔吖）

這也讓部分網友聯想到香港電影《古惑仔3之隻手遮天》中的經典橋段。片中由張耀揚飾演的「烏鴉」曾有毀損關公像的情節，因而被視為電影中極具衝擊性的畫面。如今姜小柔生前同樣出現毀損神像的舉動，兩件事情被網友並置討論，只不過電影中的情節屬於虛構創作，而姜小柔的行為則是真實發生在現實生活，下場同樣悽慘，不禁令人頭皮發麻。

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