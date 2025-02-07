韓通靈師自稱被大S附身崩潰「我沒死不想走」網民嘲太假：像張蘭

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京，消息一出震驚外界，就連在韓國也掀起超高討論度。近日韓國一名命理老師在YouTube自稱通靈到大S的靈魂，稱大S無法接受自己突然離世的事實，並在鏡頭前崩潰狂哭，喊著：「我沒死不想走！」



大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京，消息一出震驚外界。（視覺中國）

【圖輯】網民：「這明明就是卡到張蘭的魂…」點圖放大看韓通靈師自稱被大S附身的畫面👇👇👇

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「光環（후광）老師」近日在YouTube頻道上傳影片，影片一開始先談論起宗教、生死等話題，還說自己若有亡者的生辰八字就能通靈。話鋒一轉，命理師突然稱自己被大S靈體附身，說自己身體很熱、無法呼吸、胸悶等等，並透露說大S現在的心情很鬱悶、傷心，覺得自己非常委屈、憤怒，並哭著說：「我想要活下去、我不能就這樣子離開！」還說大S的靈魂一直在遊蕩。

此外，影片中光環老師還稱大S哭著強調自己還有很多事情想做，也想盡孝，更放不下自己所愛的人：「我怎能拋下愛情，我如何找到那份愛的…」過程中不斷地啜泣狂哭，稱大S說：

「我不能拋下這美好的世界離開。」



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影片一出，引來大批韓國網友留言，許多網友紛紛心疼大S的離世，不過也有網友笑說：「徐熙媛是台灣人，附身應該會講中文吧？」。而許多台灣網友看完這部影片，紛紛在網上討論：

「演戲前麻煩做好角色功課，人設差了十萬八千里，浮濫粗糙不給過！」、「她才不會垂胸～女神最好會這樣哭」、「全程沒有說最放不下的是自己的小孩，我就知道是演的了」、「這明明就是卡到張蘭的魂」、「大S講話很溫柔，妳不是喔！（搖食指）」、「直接問大S電話號碼跟身份證字號就可以測試真假」。



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