男友篤信佛教　虔誠到「看着觀音自慰」！網民：真的oh my god

情侶、夫妻之間常將性事的契合度視為一大關鍵，一名女網友發文透露，自己雖然和男友性生活沒甚麼大問題，但對方「看着觀音DIY」的性癖卻讓她震驚不已，透露這樣的情況已發生不止一次，也讓不少人當場看傻、笑稱「Oh my god不是喊假的」。



一名女網友發文透露，自己雖然和男友性生活沒甚麼大問題，但對方「看着觀音DIY」的性癖卻讓她震驚不已。（Canva）

這位女事主在Dcard以「男友看着神像打手槍」為題發文表示，男友一直以來都是很虔誠的佛教徒，但過去這段時間她卻時不時發現，男友竟然會「看着觀音打手槍」，讓她整個人驚恐到不行，畢竟兩人性生活也沒甚麼大問題，對此感到相當錯愕。

事主發文引起熱烈討論。（Dcard截圖）

貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人笑稱：

．「那你（妳）可以看着耶穌高潮、看誰嚇到」

．「他可能想玩千手觀音」

．「性癖可以冷門不可以邪門，但沒有說佛門就可以欸」



同時傻眼表示：

．「這跟虔誠完全搭不上邊」

．「這樣是褻瀆神佛吧」



除此之外，也有人在大家笑稱「Oh my god不是喊假的」、「萬事皆空，一切順心如意別計較太多」的同時，好奇詢問曾看過佛經描述觀音為「善男子」，不就代表其性別設定為男性？對此則有內行解釋有化為女生普渡眾生的說法、同時也有女相。

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