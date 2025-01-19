恐怖靈異｜5電單車山路連環撞致2死　倖存者全稱曾看到「她」招手

位於台中的大肚山又稱「大肚台地」，南北夾於大甲溪與大肚溪之間，面積約為145平方公里，早期漢人未開墾前，這裡只是一片綠林地，如今整山已全面開發，加上鄰近台中都市圈，熱鬧的景象與過去一片荒蕪相差甚遠。



文：吳宗嶽（發表於靈異2公社）

大肚山有三多：軍營多、墳墓多、廟宇多，不免讓人想像入夜後有多熱鬧，不僅地勢陡峭、山路蜿蜒容易造成車禍，甚至早年許多重大刑案都與大肚山有關，包括2004年的陳金火案證人斷頭案、2008年遭男友殺害的「懷孕女屍案」等，雖然鄰近台中都市圈，但依舊難掩陰氣重、靈異事件頻傳的詭譎氛圍。

恐怖靈異｜5輛電單車連環撞致2死 倖存者全堅稱曾看到「她」招手（01製圖）

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一群朋友相約去大肚山夜遊，當時一行人約有4至5台Dio電單車，深夜的山路上沒什麼來車，於是有人提議比誰最快飆下山，雖然A小姐很不願意，但在眾人鼓譟下勉為其難答應。

於是一行人在山路上狂飆，突然在某個轉彎處，出現一名白衣女子跟他們招手，但同行只有一位女生看到，當下也沒人相信她說的話，大家不以為意繼續飆車。

正當玩累準備回家時，白衣女子突然「現身」在所有人面前，這時大家全清楚看見，詭異的是……在電單車大燈照射下，竟能清楚顯現白衣女子的雙腳，只見她面無表情一直猛招手，大家嚇得跳上電單車猛催油門離開，結果悲劇發生了……

因為速度太快煞車不及，4至5台電單車全撞在一起，當A小姐醒來時，發現她身受重傷躺在醫院，並得知同行有兩名男生身亡，究竟撞車當下還發生什麼事呢？

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原來發生車禍意外時，被一位路過的民眾發現趕緊報警，民眾說他當時看到白衣女子站在山璧上，不斷發出毛骨悚然的笑聲，民眾對著她喊：

趕快消失吧！他們不是妳報仇的對象！

據傳，出事地點碰巧是白衣女子死亡的地點，當時她也是騎車經過這裡，被大石頭絆倒撞山身亡，當時朋友們嚇到全部逃跑，因此白衣女子認定是被朋友害死的，為了想要復仇，每當看到半夜有人經過，她就認為是他朋友，並想要害死他們。不知道她現在是否已經投胎了呢？

網民留言：

「這種報仇的理由，有點牽強……可以這樣傷害無辜的人？」

「謝謝分享。我猜祂不會去投胎轉世，因為祂害死無辜的人。希望祂在陰朝地府裡好好反省，也許能讓地藏王菩薩再給祂一次輪迴的機會？」

「大肚山上還有更靈異的故事。27年前，我就在大肚山上的都會公園旁兵營當兵，當年的軍旅生涯中，也發生過許多靈異事件，包含凌晨1-3站哨時親眼看見現形的東西，還有不時聽聞同袍或學長們口耳流傳的故事」

「古代是原住民大型部落，面積涵蓋彰化台中，稱之為大肚王國」

「大肚山我也去走過，後面的沒走，會迷路，因為路口都長很像又沒牌子。其實我自己本身經歷爬山聽到怪聲是在太平山蝙蝠洞，上次發文過」



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