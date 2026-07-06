新加坡國大31歲中國籍博士生企圖強姦前室友　判囚7年7月鞭打3下

新加坡國立大學一名31歲中國籍博士研究生高熊（音譯），2023年因追求前女室友被拒，竟擅闖對方宿舍並企圖強姦。被告最初被判監6年6個月6周及鞭打三下，但上訴期間被指毫無悔意且濫用司法程序，遭三司庭決定加刑至7年7個月6周及三下鞭刑，刑期共增逾一年。



被告高熊（31歲）案發時在國大修讀博士學位，面對七項控罪，包括企圖強姦、擅闖及違反防止騷擾法令。（新加坡眼）

表白遭拒仍死纏爛打 博士謊稱遺留銀行卡闖入住所強姦

據新加坡《新明日報》，被告高熊（31歲）案發時在國大修讀博士學位，面對七項控罪，包括企圖強姦、擅闖及違反防止騷擾法令。受害者為21歲中國籍女子，就讀當地大學，曾與被告為同屋不同房的室友關係。

報道稱，被告於2023年8月搬離，同年10月起開始追求受害者，期間多次傳訊約見均遭拒絕。受害者明確要求被告停止騷擾，但被告死纏爛打，數次到其公寓住所及附近巴士站守候。受害者為此報警，房屋中介亦曾致電警告被告不得擅闖，但被告未有理會。

2023年10月9日晚上9時，被告再次上門。受害者一名緬甸籍男室友聽到門鈴後開門，因語言不通讓被告入屋。受害者當時在房內與父母通話，聽到敲門聲後開門，驚見被告。

被告聲稱為發送不禮貌短訊道歉，又謊稱遺留銀行卡在單位內。受害者拒絕道歉並表示要報警，被告聞言發怒，硬闖入房間將受害者壓制在地上，掀開其連衣裙非禮胸部，再扯下內褲非禮私處。男室友聽到呼叫聲後將被告拖出房外，另一室友隨後報警。

新加坡國立大學。（Getty）

三司庭斥被告毫無悔意濫用司法 刑期增至七年七月

報道指出，被告承認其中四項控罪，餘項由法官下判時考慮，原審判監六年半又六周及鞭打三下。被告其後提出上訴。

三司庭指出，被告上訴時沒有律師代表，卻對案情提出異議，聲稱認罪時感到「混亂」、案情與事實不符，甚至指其他人也應為其企圖強姦罪行承擔部分責任。三司認為這些指控毫無根據且極不恰當。

新加坡國立大學。（官網截圖）

更關鍵的是，三司認為被告上訴過程中一再對承認案情的立場作出保留，質疑審理程序的完整性，顯示他對所犯罪行毫無悔意，反覆推卸責任，明顯濫用司法程序。

三司庭有權加重刑罰，最終決定加刑，判被告監禁七年七個月六周及三下鞭刑。