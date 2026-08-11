員工遭掌摑辱罵　胖東來告西客兼發7萬｢委屈獎｣　獲讚：神仙企業

內地連鎖超市集團「胖東來」向來以員工福利優厚出名。8月10日，胖東來發佈一份「人格尊嚴侵權行為」公示，公開兩宗員工遭顧客無理欺辱的案例處置結果。案例涉及三名員工，他們分別遭到顧客駕車頂撞和掌摑辱駡，胖東來除了第一時間報警追究顧客的法律責任，還向員工發放合共7萬元人民幣（下同）的「委屈補償金」。不少網民誇讚胖東來，「真是神仙企業」、「這才是家人」、「建議其它企業也學習」。



胖東來。（新華社）

8月10日，胖東來公示顧客侵犯員工人格尊嚴事件。（抖音@胖東來）

車主駕車頂撞員工 遭行拘6日員工獲補償1萬元

據胖東來公示信息，第一宗案例發生在河南新鄉門店。今年2月11日，一名顧客駕駛車輛違規插隊，公共安全部員工武某某多次上前勸阻，但車主不聽勸告，竟駕車頂撞武某某向前行駛。在場其他員工見狀立即合力制止，車主隨後駛離，門店實時報警。

警方介入後，以擾亂公共秩序為由，對該車主處以行政拘留6日；車主亦已向武某某賠禮道歉並留存道歉影片。胖東來依據《胖東來侵犯人格尊嚴處理及補償標準》，給予武某某1萬元補償。同時，因員工將自身置於危險環境，部門培訓不到位，集團亦按內部制度進行追責。

內地連鎖超市集團「胖東來」創始人于東來。（央視）

顧客掌摑辱罵員工 兩受害員工獲賠6萬元

第二宗案例發生在河南許昌生活廣場門店。今年4月15日，一名顧客在生活廣場店消防通道佔用應急燈電源給手機充電，員工李某某上前勸阻時，竟遭該顧客辱罵、掌摑及以衣物抽打；另一員工常某某上前勸解亦被拍打。當時門店立刻報警。

經警方調查，證實該顧客患有精神分裂症，依法作出不予行政處罰決定。但胖東來則將案件提交民事訴訟追究侵權責任，並取消該顧客的會員資格。最終給予李某某5萬元補償，及給予常某某1萬元補償。

不少網民看到胖東來發佈的公告後，紛紛留言「真是神仙企業」、「這才是家人們」、「建議其它企業也學習」、「員工被尊重被關愛，這樣的企業文化才是打工人期盼的」。

胖東來客流量爆滿，進入購物需要排隊。（新華社）

此前，胖東來曾公布《胖東來侵犯人格尊嚴補償標準》，員工傷害補償按三級分級執行，若員工遭到辱罵、羞辱及輕微推搡等，一級補償1萬元至5萬元；若遭受持續毆打等身體傷害，二級補償5萬至10萬元；當發生暴力致輕傷及以上，三級補償在10萬元起。胖東來這套制度也被稱為「委屈獎」。

據悉，2025年前10個月，胖東來就處理了33例員工尊嚴受損案件，累計發放補償金額達35.9萬元。