蜜雪冰城首個主題公園擬落戶鄭州　逛完還可去胖東來購物

「蜜雪冰城要開主題樂園」一事，終於獲得官方明確確認。2月26日，在河南鄭州市召開的全市推動新一年良好開局動員部署會上，「蜜雪冰城雪王城市主題樂園」被正式列入重點支持項目，擬落地於蜜雪冰城旗艦總部片區。這標誌著這位新茶飲界的頂流IP，正正式跨足文旅領域。



從單純「賣奶茶」到打造主題樂園，雪王這一步跨得相當大膽。據《極目新聞》報道，此前，在招聘平台已可見，蜜雪冰城正大舉招募樂園演藝統籌、內容編劇、工程管理、周邊產品統籌等職位，部分職位甚至明確要求應聘者熟悉迪士尼、環球影城等國際IP樂園的演藝邏輯與運營模式。當時網民紛紛猜測「是不是要建主題樂園？」，如今官方會議的明確表態，讓這份猜想變得更具可信度。

蜜雪冰城正大舉招募樂園職位。（極目新聞）

選址同樣備受矚目。蜜雪冰城全球總部旗艦店位於鄭州高鐵東站附近，已成為年輕人與遊客的熱門「打卡聖地」：巨型雪王雕塑、豐富的IP形象裝置、品牌文化展示空間……不少網民笑稱「這裡已經有樂園前傳的感覺了」。

更值得一提的是，該片區周邊未來還將引入「商超頂流」胖東來。一邊是自帶巨大流量的零售天花板，一邊是國民級新茶飲IP，再疊加主題樂園項目，無疑將催生鄭州新的「網紅打卡聚集地」：上午在雪王城市樂園沉浸式互動拍照，下午到胖東來享受「情緒價值式」購物，晚上再來一杯超值「4元檸檬水」解渴。

蜜雪冰城總部。（極目新聞）

回顧蜜雪冰城IP的成長軌跡，從洗腦神曲《蜜雪冰城甜蜜蜜》全網爆紅，到雪王表情包、動畫短片、聯名周邊頻頻刷屏；從品牌形象持續「擬人化」，到雪王在各種活動中成為「情緒擔當」……蜜雪冰城不斷深化IP運營，將原本單純的品牌符號，逐步打造成擁有完整世界觀與情感連結的「國民IP」。如今進軍文旅賽道，顯然不滿足於僅做門店生意，而是追求更廣闊的IP變現與體驗閉環。

至於這座「雪王城市主題樂園」最終會呈現何種形態？是大型沉浸式IP樂園，還是更偏向城市型互動體驗空間？目前官方尚未公布更多細節，後續發展值得持續關注。