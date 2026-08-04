老撾街頭驚現「山寨胖東來」　高掛招牌稱來晚了　官方急喊無授權

近日，有網友發布視頻稱，在老撾街頭開出一家「胖東來嚴選批發超市」，商標和胖東來雷同，還打出「對不起，老撾，我們來晚了！」的標語。8月3日，胖東來客服回覆記者稱：「暫時沒有對外擴張或者開店的計劃，且胖東來沒有對任何一家商超進行商標授權。」



視頻畫面顯示，一家超市的門頭廣告牌上，紅底白字地寫有「胖東來嚴選批發超市」和「對不起，老撾，我們來晚了！」的字樣，旁邊的商標LOGO和內地的胖東來十分相似。下方的廣告牌還寫有經營項目：中國煙草、正品雪茄、中國名酒……並鄭重承諾：胖東來嚴選批發超市所有商品假一賠十。極目新聞記者注意到，超市內部還處於裝修狀態，並未開業經營。

8月3日，記者聯繫到視頻拍攝者，她表示，她在老撾經營旅遊業務，這家超市是她在萬象（港稱永珍）當地路過時看到的，對於超市的經營者等具體情況並不清楚。

隨後，記者就此事致電胖東來商貿集團，一名客服工作人員稱，胖東來僅在內地開設有門店，目前也沒有進軍國外市場的計劃。對於老撾有仿冒胖東來超市的現象，他會記錄並反饋給市場和法務部門，後期由相關部門進行研判處理。

「胖東來商貿集團」微信公眾號訊息顯示，目前，胖東來在河南許昌、新鄉兩地共有14家門店，配套1家中央廚房、2家物流中心。經營業態涵蓋超市、百貨、電器、服飾、餐飲、醫藥、珠寶、茶葉、電影、電玩等。

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