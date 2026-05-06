女子受精卵鑽入主動脈夾層　如｢定時炸彈｣隨時爆　醫生用藥解危機

深圳一名王姓女子早前發現意外懷孕，原本打算終止妊娠，豈料醫生在超聲波檢查中竟找不到胚胎蹤影。反覆找了3天才發現，受精卵竟然鑽進了腹腔的｢牆壁夾層｣，並緊貼着人體最粗、壓力最高的腹主動脈。而這個胚胎就像一顆焊在血管壁上的定時炸彈，一旦破裂，幾分鐘內便會喪命。隨後深圳市第三人民醫院啟動多學科會診，在不開刀的情況下，使用藥物治療，幫助王女士避開這場致命危機。



深圳女子受精卵鑽入主動脈夾層。（深圳晚報）

據《深圳晚報》報道，今年2月初，王女士用驗孕棒測出懷孕，但因不打算孕育二胎，便去深圳市第三人民醫院婦科要求要求終止妊娠，當時其血液化驗顯示其β-hCG高達12747 IU/L，按常理孕囊應清晰可見。然而B超結果顯示，找不到孕囊。

直至2月10日，透過增強CT掃描，醫生終於在腎靜脈下方腹主動脈左旁腹膜後發現問題，考慮異位妊娠可能性大。醫生指，腹膜後異位妊娠是異位妊娠中最罕見的類型之一，發生率極低。腹主動脈是人體最粗的動脈，血流量巨大、壓力極高，這個胚胎就像一顆焊在血管壁上的定時炸彈，一旦破裂，幾分鐘內失血可達數千毫升，很難搶救回來。

針對王女士的情況，院方啟動多學科會診，給出兩個方案，一是風險極高但徹底的手術切除，但手術風險大，因胚胎緊貼主動脈，只要破了一個小口都會大出血；二是藥物治療（使用米非司酮和MTX），但要邊治療邊觀察病情。王女士與家人慎重考慮後，因不想開刀，決定採取藥物治療。

用藥初期，王女士HCG（人絨毛膜促性腺激素）數值雖有下降，但隨後陷入停滯期。醫生隨即調整策略，增加MTX注射、加密監測、繼續用藥，最終複查結果顯示，體內藏在腹主動脈旁邊的包塊愈來愈小，血流信號消失。最終王女士在｢免挨一刀｣的情況下，解除了這場致命危機。