內地女感冒就醫始知懷孕當日產子　孕期由新疆徒步3000公里到河南

內媒《新京報》報道，內地一名董姓女子在孕期曾由新疆哈密徒步至河南洛陽，但直到2月13日因感冒就醫才發現自己懷孕，隨後便在當日誕下一名男嬰。哈密市中心醫院產科醫生表示，因為女子孕期高強度徒步且未做產篩，存在一定風險，正住院觀察。



女子因感冒就醫始知懷孕當日產子。（新京報）

董女是新疆「東天山來的駱駝隊」隊員，在懷孕期間，她曾歷時139天由新疆哈密徒步至河南洛陽，全程約3000km。直到2月13日，董女因感冒就醫才被醫生發現懷孕，「羊水都破了，宮口開了6指。」

董女是新疆「東天山來的駱駝隊」隊員。（新京報）

董女當日便生下一名男嬰，她表示：「從知道懷孕這件事，到我生完孩子，總共也就10個小時。」寶寶因為早產了一個月現在還在保溫箱，檢查了好幾項都正常。

寶寶因為早產了一個月現在還在保溫箱。（新京報）

董女稱，她患有多囊卵巢綜合症，月經不規律。自己也沒有孕吐反應，以為只是胖了。哈密市中心醫院產科醫生表示，因為女子孕期高強度徒步且未做產篩，存在一定風險，正住院觀察。