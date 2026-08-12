福州夫婦結婚40年行AA制　分床分錢分食　老公裝7枝Cam防妻加害

福州一對年過七旬的夫妻，結婚四十餘載，長期維持經濟獨立、分餐分居的AA制生活，婚姻形同陌路。今年初一次激烈爭吵後，丈夫在家中安裝多個監控，妻子情緒失控做出過激舉動，矛盾徹底爆發。不過經調解員介入疏導，這對老夫老妻最終放下隔閡，選擇重修舊好。



福州一對年過七旬的夫妻，結婚四十餘載，長期維持經濟獨立、分餐分居的AA制生活，婚姻形同陌路。（第一幫幫團）

今年初一次激烈爭吵後，丈夫在家中安裝多個監控，妻子情緒失控做出過激舉動，矛盾徹底爆發。（第一幫幫團）

四十載婚姻同屋異夢 分餐分居各過各

據福建綜合頻道節目《第一幫幫團》，李伯與陳阿姨結婚四十多年，同住一間屋簷下，卻早已褪去夫妻溫情，日常完全割裂生活。兩人在經濟上長期AA制，各自賺錢、各自花銷，甚至分餐做飯，生活涇渭分明。

兩人在經濟上長期AA制，各自賺錢、各自花銷，甚至分餐做飯，生活涇渭分明。（第一幫幫團）

李伯稱老伴平日脾氣急躁，時常衝動砸物、言語傷人。（第一幫幫團）

陳阿姨坦言，這段經長輩介紹結合的婚姻從一開始就缺乏感情基礎。婚後兩人約定經濟獨立，她從未感受過婚姻應有的溫度。對比父輩夫妻同心、收支共濟的相處模式，她多年來心中累積遺憾，早年曾動過離婚念頭，卻被家人勸阻隱忍至今。

李伯則認為，雙方都有收入、各自顧家，AA制是公平合理的相處方式，卻未能察覺妻子長年來的情感需求。

李伯則認為，雙方都有收入、各自顧家，AA制是公平合理的相處方式。（第一幫幫團）

分餐引爆半生積怨 妻爆寫詛咒 夫裝7Cam防妻

今年初，兩人因分餐煮食爆發激烈爭吵。陳阿姨中風出院後，醫生叮囑飲食有多項禁忌，李伯便以此為由提出分餐，徹底拉開兩人生活距離，也讓她心中積壓多年的委屈一次爆發。

陳阿姨在情緒失控下寫下多句詛咒文字，李伯則在家中花費數千元安裝了七八個監控鏡頭，並多次報警、尋求調解。

今年初一次激烈爭吵後，丈夫在家中安裝多個監控，妻子情緒失控做出過激舉動，矛盾徹底爆發。（第一幫幫團）

陳阿姨在情緒失控下寫下多句詛咒文字，李伯則在家中花費數千元安裝了七八個監控鏡頭，並多次報警、尋求調解。（第一幫幫團）

面對丈夫指責，陳阿姨坦言事出有因，亦承認自己做法不妥。在調解員引導下，她承諾今後不會再有類似過激行為。然而，即使妻子主動認錯，李伯仍坦言難以信任對方。

調解員指出，李伯早年長期從事船員工作，夫妻聚少離多，丈夫角色長期缺位，數十年情感忽視讓陳阿姨的委屈不斷累積，最終化作暴躁與過激行為。他亦勸導李伯，時常把「不相信」掛在嘴邊只會傷害夫妻感情。

即使妻子主動認錯，李伯仍坦言難以信任對方。（第一幫幫團）

患病照料見真情

李伯坦言，自己雖不善表達、情感缺位，卻始終用行動承擔家庭責任。去年陳阿姨中風重病臥床，生活無法自理，全程由他貼身照料數月，盡心盡力守護老伴。陳阿姨亦承認心存感恩，曾向丈夫道謝。

經調解員逐一疏導、耐心勸解，兩人最終放下執念，願給這段四十年的婚姻一次重修舊好的機會，選擇以觀後效，用行動驗證改變。