安徽省級幹部夫妻月入2萬+兒子留美竟成｢困難職工｣？官方：已移除

6月30日，網絡上流傳一張表格顯示，一名某省級機關單位離退休女幹部，與丈夫兩人合計月收入近2萬元（人民幣，下同），其兒子在美國，只因剛做過手術經濟開支較大，就被登記為省某局困難職工，引發熱議。報道指這份表格由安徽省藥監局製作，目前已將該幹部從困難職工名單上移除。



據內媒《觀察者網》報道，網上流傳的表格顯示，登記人為某離退休人員，今年63歲，自己月收入7899元，配偶月收入12100元，單位也在省某局，兒子在美國。在困難情況一欄顯示：該人員5月底住院進行手術治療右側非創傷性肩袖撕裂，出院後需休息半年，經濟開支壓力較大。

一名某省級機關單位離退休幹部，與丈夫兩人合計月收入近2萬元，兒子在美國，被登記為困難職工。（觀察者網）

6月30日，安徽省藥品監督管理局的工作人員表示，這張表格是支部初步摸排情況的表，未經過局裏機關黨委的審核，「按現在的條件，我估計申請不到。」該工作人員稱，初選後還有多道篩選程序，該表格不是最終名單。

安徽省藥監局機關黨委的工作人員表示，目前經初步審核，該人員不符合困難黨員條件，已從名單上移除。