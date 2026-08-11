走入深圳自然博物館　來一場46億年的時空穿梭｜趣Share大灣區

7月28日，位於深圳市坪山區燕子湖片區的深圳自然博物館正式對外開放。作為華南地區規模最大的綜合性自然博物館，該館以「連接人與自然」為主線，設有宇宙、恐龍、生態等八大主題常設展廳，館內典藏逾7000件標本與數百件動態仿真模型，串聯起從138億年宇宙浩瀚到深圳本土山海家園的完整時間軸線，打造出跨越46億年的「時空穿梭機」。



不少小朋友圍在隕石展櫃前觀看隕石標本。（林芷瑩攝）

深圳自然博物館設置宇宙、地球、演化、恐龍、人類、生物、生態、家園八大主題常設展廳，完整構建從宇宙起源到城市生態的宏大叙事。宇宙廳是這場時空漫遊的起點。走進展廳，1:2比例還原的胡克望遠鏡模型格外醒目。深圳自然博物館講解員李怡博介紹，「它是天文史上的一個關鍵轉折點，告訴我們宇宙是無限大的，宇宙在不斷膨脹」。

展廳內還匯集了來自中國各省市及澳大利亞、阿根廷等世界各地的隕石標本，觀眾甚至可以親手觸摸真實隕石，不少小朋友圍在隕石展櫃前，久久不願離去。

觀眾可以親手觸摸真實隕石。（林芷瑩攝）

從宇宙望向地球，地球廳通過岩石、礦物標本和板塊漂移模型，直觀呈現46億年地質運動塑造山川地貌的歷程。展廳內礦石種類豐富，螢石礦標本數量尤其可觀，吸引了不少礦石愛好者駐足細看。

遊客李同學對礦石非常感興趣，她認為深圳自然博物館展出的礦石種類更加全面，譬如螢石礦特別多。她又指現今年輕人都比較想要系統性地學習，「除了常規的礦石，這裏還有不少難得一見的稀有礦，如果對這方面比較感興趣，這個館能滿足很多人」。

恐龍廳有來自世界各地的珍貴化石。（林芷瑩攝）

二樓觀景平台可俯瞰恐龍廳全景。（林芷瑩攝）

恐龍廳有來自世界各地的珍貴化石。（林芷瑩攝）

恐龍廳無疑是全場人氣最高的展廳。巨型恐龍骨架矗立中央，既有中國本土發現的黃氏河源龍，也有來自世界各地的珍貴化石。展廳還設有二層觀景平台，可俯瞰整個恐龍廳全景，視覺衝擊力十足。

除了靜態化石，互動體驗同樣精彩。霸王龍模型和三角龍模型不但會發出叫聲、做動作，眼睛還會時不時看向觀眾，就連吼叫時的喉部肌肉微顫也栩栩如生，逼真程度讓不少遊客駐足。展廳上方的360度巨型環繞屏幕動態展示史前生態，配合聲光電效果，沉浸式體驗感拉滿。

恐龍廳有來自世界各地的珍貴化石。（林芷瑩攝）

霸王龍模型和三角龍模型會發出叫聲、做動作，逼真程度讓不少遊客駐足。（林芷瑩攝）

恐龍廳設有不少互動裝置。（林芷瑩攝）

來自湖北黃岡的劉同學興奮地說，「能近距離看小恐龍、恐龍化石，還能看到兩個恐龍『打架』，而且它們還會動！」「你看它們現在動作，看上去好逼真，真擔心它們會跳過來。」

李怡博表示，很多展項看起來只是冷冰冰的化石或骨頭，但背後可能揭示了重大的科學秘密，「如果我們認真看下面的展簽，再加上自己日常學習和聽講解，就會發現這個骨頭背後可能說明人類其實是猿類變化而來的，說明恐龍最後變成了鳥類等，它其實代表的意義是很深重的。」

深圳自然博物館講解員李怡博稱，很多展項看起來只是冷冰冰的化石或骨頭，但背後可能揭示了重大的科學秘密。（林芷瑩攝）

人類廳梳理出人類祖先走出叢林、演化成型的關鍵歷程。（林芷瑩攝）

承載這場時空漫遊的場館本身，也是一件「長」在山水間的「自然展品」。深圳自然博物館北臨坪山河、西靠赤坳水、東連敦子河濕地，依河谷地貌而建，由丹麥3XN建築師事務所、加拿大B+H建築設計事務所與築博設計聯合設計，以「河流三角洲」為設計靈感，五個圓錐體錯落組成主體建築，有機流線型的外觀如同將坪山河蜿蜒流轉的姿態定格在大地上，與周邊山水地貌渾然一體。

建築工藝同樣「有料」。約2.4萬噸異形鋼結構撐起整座場館，用鋼量相當於三座埃菲爾鐵塔，以毫米級精度塑造出極具辨識度的流線造型；外立面採用華南火山岩柱幕牆，複刻濱海天然海蝕崖岩壁的樣貌，呼應建築融於山野的設計立意。

生物廳覆蓋全球各地的現生生物標本。（林芷瑩攝）

生物廳覆蓋全球各地的現生生物標本。（林芷瑩攝）

開館以來，深圳自然博物館吸引了大量市民和遊客前來打卡。「作為華南地區最大的自然館，我覺得它可能成為大灣區最『火』的打卡點之一」。市民詹女士稱，從宇宙科普講到人類家園，有一種「知識強行灌進腦子」的感覺，「這個博物館大且豐富，每一處都能發現一些新的知識，學習到自己還不曾掌握的內容，它很值得我花一整天時間過來逛館。」

市民鄭女士則對觀景台和環幕影視印象深刻，「觀景台可以看到全部的景色，能沉浸式觀看所有影視片的展示，視野會很好」。她認為場館很有科普意義，仿真和複刻的標本也很有特色，「大灣區現在越來越多的這種文化沉澱遊，逐漸豐富了起來，是一個非常值得大家來的地方」。