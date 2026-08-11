白海豚暴雨襲浙江流浪動物基地　積水深半米逾千隻貓狗被泡｜有片

8月9日，颱風「白海豚」在浙江台州沿海登陸帶來強降雨，致溫嶺一家流浪動物基地被淹。據負責人鄭女士表示，該流浪基地有1000多隻狗和60多隻貓，積水已漫過狗的半個身軀。部份犬隻下落不明，暫未發現有動物溺斃。



白海豚暴雨襲浙江流浪動物基地，逾千隻貓狗被泡水。（影片截圖）

白海豚暴雨襲浙江流浪動物基地，逾千隻貓狗被泡水。（影片截圖）

暴雨致基地積水 逾千隻貓狗被泡

據內媒《極目新聞》報道，鄭女士表示，該流浪基地位於溫嶺橫峰街道祝家洋村附近，周邊都是農田，基地裏「有1000多隻狗和60多隻貓」。

9日下午5時許，颱風白海豚過境時，大風將基地的棚子全部掀翻，周邊田地和道路被淹。她稱，「基地裏貓會找高處爬，狗就慘了，都被泡在水裏，小一點的狗只能將脖子露在水面，晚上就我一人在基地，也不敢將牠們放到籠子外面來，怕牠們跑了。」

+ 2

據當地一位李姓寵物醫生發布的影片顯示，基地多處頂棚被吹倒在地，籠子、水盆等用品漂浮在水上，幾十隻狗泡在水裏等待救援。一處積水已經淹至大型犬隻的脖子，貓爬到高處房樑架子上避難。

一處積水已經淹至大型犬隻的脖子。（影片截圖）

鄭女士說，10日一早，她發現基地周邊被淹，沒辦法轉移狗籠，只好叫自己的父親來幫忙，找人買了幾十塊板子將籠子墊高，以免貓狗繼續泡水。她稱，目前發現有少量狗失蹤，還未發現有溺亡的，她已請人給部份狗狗打了疫苗。「現在就擔心洪水退後，小狗和小貓出現感染情況。」

趙女士買了幾十塊木板將籠子墊高，以免貓狗繼續泡水。（影片截圖）

知情人：沒想到這次這麼嚴重

李醫生介紹，鄭女士因為熱愛小狗，近幾年共投入了幾十萬元（人民幣）救助流浪狗，她平時會去幫忙，進行指導。網上有人質疑鄭女士為何不提前轉移小狗，李醫生表示，目前基地接受的流浪狗有1100多隻，大批轉移不太可能，當地每年都有颱風出現，基地都安然度過，沒想到這次這麼嚴重。目前，這批流浪貓狗還在等待救助。

台州市動物疫病預防控制中心提醒，水退後除應持續觀察犬貓健康狀況，也要注意死亡動物處理及場地消毒，避免後續出現交叉感染。