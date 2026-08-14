紀念長征展覽出事：女紅軍｢瞇瞇眼｣、煙燻妝被指褻瀆　作品被撤

今年是紅軍長征勝利90周年，內地多地舉辦紀念主題書畫和美術作品展。然而，有部份展出的作品引起網民爭議。山東濟南美術館的一幅作品中，女紅軍呈現眯眯眼、帶煙燻妝的形象；浙江省博物館推出的「地球的紅飄帶」長征主題版畫作品展中，多處圖片說明出現重複表述、錯別字、語意不清等問題。



女紅軍被畫成瞇瞇眼 部份手勢被指惡意抹黑

綜合內媒《愛濟南》、《新黃河》報道，由山東省文聯、四川省文聯合辦的「川魯同輝——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年主題美術作品展暨山東省美協深紮主題美術作品展」，於今年7月31日在濟南市美術館（濟南畫院）開幕，展期至8月15日。

有網民發現，一幅名為《新時代的長征路之星星火》的畫作中，數名女性紅軍人物形象被刻畫成狹長吊梢眉、細瞇眼，神態渙散空洞，還有部份女紅軍帶有煙燻妝與修長指甲，老紅軍則面容陰鬱壓抑，整體形象萎靡頹廢。網民認為這與公眾心中紅軍堅毅不屈的精神氣質不符。

數名女性紅軍人物形象被刻畫成狹長吊梢眉、細瞇眼，神態渙散空洞。（微博）

數名女性紅軍人物形象被刻畫成狹長吊梢眉、細瞇眼，神態渙散空洞。（微博）

此外，畫中人物還出現「食指與中指交叉」的手勢，在西方文化中有「說謊」「虛偽」「祈求寬恕」等寓意，被認為惡意抹黑先烈。

還有部份女紅軍帶有煙燻妝。（小紅書）

畫中人物還出現「食指與中指交叉」的手勢，在西方文化中有「說謊」「虛偽」「祈求寬恕」等寓意，被認為惡意抹黑先烈。（微博）

據悉，這幅畫作的作者為清華大學藝術學博士、中國美術家協會會員劉翔鵬。劉翔鵬長期從事水墨人物畫創作，其《新時代的長征路》曾獲國家藝術基金2020年度美術創作一般項目資助。隨著話題登上微博熱搜，眾多網民指責這不是藝術創新，而是「褻瀆先烈」，面對重大歷史題材，敬畏應當排在首位。目前，該作品已被撤下。

長征版畫中錯字連篇 將「紅軍」寫成「紅車」

8月11日，在浙江省博物館推出的「地球的紅飄帶」長征主題版畫作品展中，網民曹先生發現，多處版畫圖片說明存在重複表述、錯別字、語意不清等問題。例如「不顧休息」寫成「不顧體息」、「紅軍」寫成「紅車」等。還將周恩來、劉伯承等革命先輩的姓名寫錯。除此之外，「為度過這難推的寒夜」「特立嘆山氣說……」等語句也存在錯誤表述。曹先生將所見錯誤問題拍下，表示希望博物館重視臨展策展的嚴謹性，及時改正錯誤。

網民曹先生發現，多處版畫圖片說明存在重複表述、錯別字、語意不清等問題。（新黃河）

網民曹先生發現，多處版畫圖片說明存在重複表述、錯別字、語意不清等問題。（新黃河）

8月12日，協辦方、北京地球的紅飄帶文化傳媒公司負責人致歉，稱會立即改正，杜絕同類問題再次發生。浙江省博物館是省內最大的綜合性人文科學博物館，國家一級博物館，該館官方尚未對此作出公開說明。