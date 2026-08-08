繪本奶奶蔡皋獲2026國際安徒生獎插畫家獎：繪本是跨越國界的橋樑

當地時間8月7日晚，第40屆IBBY世界大會國際安徒生獎頒獎典禮在加拿大歷史博物館舉行。來自湖南的著名畫家蔡皋斬獲2026年度國際安徒生獎插畫家獎，成為該獎項增設插畫獎項60年來首位獲獎的中國畫家。



蔡皋在頒獎典禮上發表獲獎感言。她表示，這份榮譽不屬於個人，而是所有深耕童書原創、堅守兒童出版事業從業者的共同榮光。



談及創作初心，蔡皋表示，繪本是跨越國界的橋樑，不同膚色、語種的孩子翻開書頁時，眼裏純粹的好奇毫無分別。（中新網）

中國插畫家蔡皋。（央視網）

蔡皋談創作初心：繪本是跨越國界的橋樑

綜合內媒《中國新聞網》、《紅網》報道，在頒獎典禮現場，蔡皋以真摯獲獎感言回望童年故土與鄉村執教歲月。20世紀80年代，她結束6年鄉村小學教師生涯，入職湖南少年兒童出版社，之後深耕原創繪本創作。童謠繪本《月亮粑粑》取材自外婆傳唱的長沙本土歌謠；《火城1938》描述長沙的戰亂記憶。受日本出版家松居直邀約創作的《桃花源的故事》成功入選日本小學教材，書中鄉野圖景、農耕場景，均沉澱自她常年紮根湖南鄉間、伏案編輯書稿的生活積累。

蔡皋創作的繪本。（央視網）

蔡皋創作的繪本。（央視網）

談及創作初心，她表示，繪本是跨越國界的橋樑，不同膚色、語種的孩子翻開書頁時，眼裏純粹的好奇毫無分別。她還特別提及早年繪製長篇圖畫書安徒生代表作《海的女兒》時深受觸動，稱安徒生代表著純粹的藝術精神。

蔡皋創作的繪本。（央視網）

蔡皋強調，這份榮譽不屬於個人，而是所有深耕童書原創、堅守兒童出版事業從業者的共同榮光。她將童書出版比作連通世界的橋樑：「童書是一座座橋，這些橋，讓文化與文化，人心與人心彼此相連。正是全球所有出版同路人，讓中國故事長出翅膀，在孩子們心底種下真善美的種子。」

蔡皋創作的繪本。（央視網）

蔡皋創作的繪本。（央視網）

湖湘鄉土美學贏全球頂級獎項的認可

據公開資料顯示，蔡皋1946年出生於湖南長沙，為中國美術家協會會員。其作品曾獲第14屆布拉迪斯拉發國際兒童圖書展「金蘋果獎」，入圍2024年國際安徒生獎插畫家獎提名，並於今年（2026年）拿下插畫家獎項。

二十歲左右的蔡皋。（央視網）

蔡皋斬獲2026年度國際安徒生獎插畫家獎，成為該獎項增設插畫獎項60年來首位獲獎的中國畫家。（中新網）

國際安徒生獎由國際兒童讀物聯盟（IBBY）於 1956 年創立，被譽為「兒童文學界的諾貝爾獎」；插畫家獎項自1966年增設，每兩年評選一次，是用以表彰童書創作者終身成就的最高榮譽。此次蔡皋獲獎，是繼2016年曹文軒拿下國際安徒生獎作家獎後，中國創作者再度站上世界童書之巔，標誌著湖湘鄉土美學與中國原創插畫正式贏得全球頂級獎項的認可，也為中國童書出海寫下全新里程碑。