千件猛獁牙雕、鎮館作《中國福》　香港大師朱忠盛藝術館落地廣州

在廣州沙面百年曆史文化街區，一座百年西式古建煥發全新文化生機。由香港知名非遺牙雕大師朱忠盛打造的中國香港．朱忠盛牙雕藝術館正式落地運營，以港澳非遺技藝為紐帶、文商旅融合為抓手，首創自主門票運營體系，走出一條「不用買賣也可生存」的可持續發展之路，為大灣區非遺傳承與粵港澳文化交融提供了全新樣本。



區別於多數傳統手工藝展館依賴售賣展品生存的模式，該館首創自主門票運營體系，走自主運營、自負盈虧的可持續發展路線。這套模式不僅能實現場館長效良性運轉，更將樹立全國工藝美術行業轉型發展的標杆範本，為傳統手工藝擺脱生存困境提供可複製的解決方案。

館內牙雕作品（羊城晚報）

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館內劃分18個各具特色的主題展區，陳列千餘件獨家猛獁牙雕原創孤品，融合嶺南南派牙雕精細工法與現代多元藝術構思，工藝繁複精巧、人文立意深遠，稀缺藝術價值在國內文博場館中獨樹一幟。

鎮館之作《中國福》以恢弘敘事雕刻萬千人物景緻，將東方祥瑞文化、神話意境凝於牙材之上，盡顯非遺技藝登峰造極的藝術水準。沉浸式展陳搭配百年建築獨特氛圍感，讓這裏一躍成為沙面片區核心文化地標，填補了街區高端非遺文旅場景的空白，擦亮沙面「國際歷史文化會客廳」名片。

長期以來，國內傳統手工藝行業深陷發展困境，匠人過度依賴作品銷售謀生，受市場波動影響極大，傳承根基薄弱；同時行業低價內卷、人才斷層、展館同質化等問題突出，嚴重製約傳統工藝長效發展。該藝術館的落地運營，精準直擊行業千年固化發展弊端，為非遺傳承築牢根基。穩定可持續的運營模式，讓匠人無需為生計奔波，能夠潛心深耕藝術創作、打磨精品力作。

位於廣州沙面的朱忠盛牙雕藝術館（微信公眾號@朱忠盛牙雕藝術館）

同時，場館構建起長效人才吸納、培育體系，持續為行業輸送青年雕刻人才，從根源上緩解人才流失難題，助力傳統工藝迭代出新。

這套全新發展路徑，直擊當下文博場館「千館一面」、展陳形式模板化、內容同質化的普遍痛點，有力證明傳統手工藝能夠跳出單一銷售的窄路，藉助專業實體展館、文旅產業賦能實現長久穩定發展，為中華傳統技藝代代賡續、面向世界創新傳播開闢全新賽道。