江蘇智障漢被眼科醫院私自帶走做手術　官方介入查處多項違規問題

近日，江蘇如皋市三級智力殘疾患者張某在社區醫院做身體檢查時，被萊爾眼科（如皋）醫院（下稱萊爾眼科）的工作人員私自帶走做白內障手術。如皋市衛健委已組成聯合調查組，正針對該院涉嫌拉攏患者住院、術前評估不充分及醫療安全管理違規等行為深入調查，承諾依法嚴肅處理並加強行業監管。



張某有三級智力殘疾。（影片截圖）

張某的眼部檢查結果沒有異常。（影片截圖）

江蘇交通廣播網報道，張先生投訴，智力三級殘疾的兄長在如皋柴灣醫院（社區衛生服務中心）體檢時，被如皋萊爾眼科醫院的工作人員現場勸導，並通過「內部車」直接帶走他做白內障手術並用醫保報銷，兄長甚至僅以按手印代替簽名，監護人毫不知情，完全被蒙在鼓裡。

張先生稱，兄長的眼部檢查結果沒有異常，萊爾眼科卻聲稱眼睛有問題，直接將他帶走做手術，共花費逾4000元（人民幣，下同）。術後，萊爾眼科向家屬表示，手術是合理、合法、合規。

張某以按手印代替簽名。（影片截圖）

萊爾眼科為張某做白內障手術，共花費逾4000元。（影片截圖）

8月15日，江蘇南通如皋市衛健委通報稱，經初步調查，62歲的張某是三級智力殘疾人員。7月15日，他由家人送至城北街道社區衛生服務中心參加健康體檢，萊爾眼科工作人員與張某現場搭訕，並獲取其電話。

萊爾眼科（如皋）醫院。（影片截圖）

當晚，張某接到醫院來電，通知其到醫院檢查眼睛。7月17日，張某由家人送至雙方約定地點，被萊爾眼科人員接到醫院並在當天完成白內障手術，家屬對此提出異議。

對萊爾眼科在此次診療過程中可能存在的拉攏患者住院、醫患溝通和術前評估不充分、醫療安全管理制度落實不到位等違規行為，衛健委正在調查取證，並將根據調查結果依法依規處置，切實維護患者合法權益。同時將加強監管，嚴防此類事件再次發生。