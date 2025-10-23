山東男強行摘鏡8年後視力「逆襲」　眼科檢查方知非真近視

來自山東、今年33歲的王杰（化名）從中一開始戴眼鏡，眼鏡度數從最初100度增至近400度。由於長期戴眼鏡不適，他在8年前決定不再戴眼鏡。最近，他發現自己的裸眼視力愈來愈好，甚至能看清視力表的最後兩行。近期，他就診後得知，自己根本沒有真近視。



《九派新聞》報道，王杰憶述，中一時因身高被安排坐在課室後排，距離太遠看不清黑板，後來父母帶他去配眼鏡。由於當時的配鏡水平有限，眼鏡店設備簡陋，流程簡單，沒有專業的驗光儀器。他坦言，「我配了三次眼鏡，但從來沒有接受過散瞳驗光」。

王杰表示，每次戴眼鏡都會感到不適，升讀大學後，他已有近400度近視。畢業進入互聯網行業後，長期近距離面對電腦工作讓他更加依賴眼鏡，但也更加痛苦。最終，他下定決心不再戴眼鏡。

2017年，王杰仍佩戴近視眼鏡。（九派新聞）

剛摘下眼鏡時，王杰的世界一片模糊，那時候的他只看巨幕電影，辦公時將頁面調到最大，「我覺得不戴眼鏡總要付出點什麽，所以我在適應『低清晰度』的世界」。不過，在低清世界生活的王杰，發現自己視力似乎在緩慢提高。

今年10月，王杰在武漢新租的單位客廳貼了一張視力表，某天他無意間發現，自己站在兩米多外竟能看清最後兩行，「按理說，我以前在一米內都看不清最後一行」。他起初以為是生活習慣改善所致，但事實上他每天仍需長時間面對電腦，用眼強度並未減少。

王杰家中的視力表。（九派新聞）

隨後，王杰到武漢市第三醫院接受眼科檢查。結果顯示，右眼近視25度，左眼近視50度，沒有散光。對成年人而言，屬於非常輕微的度數，可以不用幹預。

10月21日，武漢市第三醫院眼科主任湯蘭蘭介紹，青少年的長時間近距離用眼會導致睫狀肌持續緊張，難以完全放鬆，即使注視遠處，眼睛仍處於部分調節狀態，可能導致驗光結果比實際近視度數偏高。這種因調節過度而暫時形成的近視部分，被稱為「假性近視」或「調節性近視」。

王杰的病歷。（九派新聞）

湯蘭蘭表示，2005年左右，王杰初次配鏡時未接受散瞳驗光，當時大部分醫院已經普遍採用散瞳驗光，但普通眼鏡店僅依靠電腦驗光或試戴鏡片的方式配鏡，未能排除調節因素的影響，導致測量度數偏高並錯誤配鏡，這也是導致如今25歲以上人群中配鏡度數比實際真實度數高的一個重要原因。

湯蘭蘭提醒，配鏡應前往正規醫療機構接受科學、全面的眼部檢查。尤其是青少年，必須通過散瞳驗光來有效排除眼睛調節功能的干擾，才能獲得準確的屈光數據。她建議成年人每2至3年更換一次眼鏡，這不僅是視力矯正的需要，更是一次定期的眼健康檢查機會。