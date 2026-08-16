深圳酒吧多人穿海航制服熱舞　店家稱網上隨便買　海航責令停侵權

綜合內媒報道，網上有影片顯示，深圳一家酒吧驚現多人穿着與海南航空空服員制服高度相似的服裝熱舞。8月14日，海南航空發聲明稱，海航擁有「海天祥雲」制服知識產權，已向涉事方寄發律師函，責令其立即停止侵權行為。



深圳酒吧現多人穿類似空乘服裝熱舞。（網傳影片截圖）

深圳酒吧現多人穿類似空乘服裝熱舞。（網傳影片截圖）

近日有網民拍片指，深圳一家酒吧有多人穿着與海南航空空服員制服高度相似的服裝熱舞。據《正在新聞》報道，涉事酒吧職員曾回應事件稱，店舖確實採購海南航空的乘務服跳舞，並表示該服裝在網上可以隨便買到。

深圳酒吧現多人穿類似空乘服裝熱舞。（網傳影片截圖）

深圳酒吧現多人穿類似空乘服裝熱舞。（網傳影片截圖）

事件亦迅速引發爭議，有人認為店家侵權，也有人認為應該管制仿冒商家：「做生意連點法律常識都沒有，咋想的呢？」「網上竟然都可以隨便買，那為什麼不去告生產以及出售這件衣服的人？」

海航回應：

海南航空8月14日發表聲明稱，海南航空依法享有「海天祥雲」制服的知識產權。涉事方未經合法授權，擅自使用與海南航空制服高度近似的服飾開展商業活動，該行為不僅侵犯了海南航空合法權益，更易對公眾造成混淆與誤導，嚴重損害海南航空品牌形象與聲譽。

海南航空依法享有「海天祥雲」制服的知識產權。（正在新聞）

目前海南航空已經第一時間向相關網絡平台發起侵權投訴，要求下架違規內容，同時正式向涉事方寄發律師函，責令其立即停止侵權行為、消除不良影響，並保留透過訴訟等法律途徑進一步追究其法律責任的全部權利。