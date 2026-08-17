胡錫進親赴影院看《牛來》：一個灰色幽默玩笑 誇大拔高是犯神經
撰文：盧詩文
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動畫電影《牛來》因製作粗糙反成「審丑」爆款，票房突破400萬元，引發輿論熱議。前環球時報總編輯人胡錫進8月17日發文評論指，《牛來》的爆紅僅屬互聯網偶然性放大獵奇心理的產物，沒什麼意義，外界不必過度解讀。他亦回應大連院線下架該片的消息，認為若城市為一部低質電影而感到羞恥，同樣「挺奇葩的」。
胡錫進在評論中直言：「《牛來》沒意義，它突然爆火也沒啥意義。」他認為，事件反映的僅是任何事物都可能存在極端偶然性，加上人的口味逆反與獵奇興趣，互聯網有能力將這種偶然性放大，但這些道理一點都不新鮮。
他強調，《牛來》絕不可能形成一股風，「驅逐」什麼或「取代」什麼。這種爛片被審丑的現象必然是獨一無二的。胡錫進直言：「別人模仿，再不加掩飾、純樸地『爛到底』一次試試，再手搓一個『羊來』『驢來』，看看還會不會中一個《牛來》的邪運大彩。」
針對外界將《牛來》現象與行業生態、觀眾情緒等掛鈎的討論，胡錫進明確表示：不要細思極恐，也不要無限宣揚廣大觀眾厭惡了什麼，從《牛來》這裏發現了什麼。這些大多都是瞎扯淡。
他形容《牛來》是一個「大家從眾開的一個灰色幽默玩笑」，雖然觀眾去看的原因各不相同，但合起來，這就是一個玩笑。他承認願意借此事做點思考沒問題，但可以引起同樣思考的機緣會有很多，《牛來》絕對不是唯一的一個。
胡錫進提到自己昨日也前往觀看該片：「在電影廳裡，我滿場從頭到尾聽到的都是笑聲，別管大家笑的是什麼，但畢竟都是笑。」
他總結，《牛來》沒啥意義，圍繞它的笑也沒啥意義。但社會有一點『無意義』的存在，很難避免。
對於有消息指大連因擔心該片影響城市形象而全線下架，胡錫進表示不知消息真偽，但直言：「如果有個城市因為《牛來》這樣的無意義和低質存在而臉紅，同樣挺奇葩的。」
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