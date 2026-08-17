央視爆雲南遊低價團｢賭團｣套路　1團5轉包　導遊威脅不購物無食宿

《央視財經》近日曝光雲南低價旅遊團亂象，記者下單一款999元（人民幣，下同）號稱全程無強制消費的項目後，發現一個旅行團竟由5家旅行社分包，且導遊還威脅團友不購物便無住宿、不能吃飯。有業者介紹，組團社會先虧本攬客，然後再收錢將遊客移交給地接社。虧本接團的地接社只能靠回扣盈利，業內將這些團稱為賭團。



低價團的各類購物點。（央視財經）

導遊抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費。（央視財經）

旅遊產品層層分判

《央視》記者在網絡直播間下單一款「雲南昆大麗（昆明大理麗江）跟團行程」的產品，號稱五天四晚吃住玩全包僅需999元，行程管家還為記者免費升級成了六天五晚行程。然而記者發現，網上下單的公司與簽約公司不同。

《央視》記者在網絡直播間下單一款「雲南昆大麗（昆明大理麗江）跟團行程」的產品。（央視財經）

業內人士解釋，該款999元的項目被4家機構外判轉包運營，網絡銷售方為湖北愛旅紛途國際旅遊有限公司昆明第一分公司，中間對接方是雲南傣遇，合同簽約主體為山東未來，落地地接由麗江鴻輝旅行社負責。

威脅不購物無住宿、不能吃飯

該項目在網上銷售時，承諾僅有兩處消費，全程無強制消費。然而簽約合同時，細則中則標明了四處購物場所。從第二天上午開始，導遊便開始抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費：「這個東西不能買，導遊是有回扣的……你內心怎麼這麼骯髒？一路行程你都在做『攪屎棍』！」

導遊抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費。（央視財經）

導遊抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費。（央視財經）

該項目在網上銷售時，承諾僅有兩處消費。（央視財經）

兩天後，進入翡翠購物環節時，導遊更是規定全車每個人都必須購買翡翠，否則不能離開商場。記者不進行消費，不僅被銷售人員道德綁架，更遭到線上的旅遊管家要挾稱不購物就會被取消住宿、取消景點、按擅自離團處理。

記者遭到線上的旅遊管家要挾稱。（央視財經）

記者被銷售人員道德綁架。（央視財經）

導遊直言買了東西才能走。（央視財經）

消費點。（央視財經）

推銷結束後，接下來的行程又由麗江段的旅行社安排了新的導遊進行接待。導遊帶著一行人奔赴黃龍玉賣場，暗示遊客消費。隨後車輛又駛向藥材店，導遊則暗示不購物，就不安排吃飯。

業者揭賭團套路

業者介紹，這些低價產品常用的套路是將銀器賣場、商舖包裝成非遺展館、文化博物館混進旅遊行程，成為隱形購物點。還有業者介紹，在低價產品的銷售中，組團社先虧本攬客，然後再收錢將遊客移交給地接社。而這些虧本接團的地接社只能靠回扣盈利，業內將這些團稱為賭團，為了分攤風險，旅行社之間會再分段轉包。

這些低價產品常用的套路是將銀器賣場、商舖包裝成非遺展館、文化博物館混進旅遊行程，成為隱形購物點。（央視財經）

組團社先虧本攬客，然後再收錢將遊客移交給地接社。（央視財經）

旅行社的文件中出現的「賭值」這個詞，代表每位遊客必須創造的最低返利指標。在文件的「導遊政策」欄中，還列明了導遊佣金比例細則。即便是鮮花餅這類小件特產，導遊一單可回扣20元、司機回扣15元。

低價團的各類購物點。（央視財經）

8月16日晚，雲南省文化和旅遊廳發佈情況通報，指針對節目曝光問題，通報稱已組織有關州市對涉事的旅行社、導遊、購物場所開展調查。一經查實，將依法依規嚴肅處理。