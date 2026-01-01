阿里山首度發現台灣黑熊入侵工寮　開冰箱吃罐頭、雞蛋

台灣嘉義縣阿里山鄉海拔1129公尺的達邦村居民昨（12月31日）通報，台灣黑熊入侵工寮（供工人居住的臨時搭建物）。台灣林業及自然保育署（以下簡稱林保署）嘉義分署隨即派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊鈴及防熊噴霧。這是阿里山區首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄。



台媒《聯合報》報道指，居民發現時，工寮冰箱大門敞開，食物被拿了出來，整盒雞蛋幾乎破了一半，2盒罐頭遭暴力破壞，盒內食物全數清空；居民發現後趕緊通報，林保署嘉義分署立即派員前往勘查，確認工寮內冰箱被打開，食物遭啃食。

工寮冰箱大門敞開，食物被拿了出來。（翻攝台媒）

居民發現，雞蛋幾乎破了一半，2盒罐頭遭暴力破壞，盒內食物全數清空。（翻攝台媒）

嘉義分署表示，事發地點位於的達邦部落，此為該區首次發生黑熊闖入建築物的案件，為確保山村居民安全，已緊急架設紅外線自動相機監測，並發放熊鈴及防熊噴霧給當地民眾作為防身裝備。

《聯合報》報道，另有消息指台灣黑熊在阿里山區活動並非首次，只是此前並無官方紀錄。嘉縣鄒族獵人協會近年與屏科大合作進行野生動物監測，在特富野古道周邊3年5度透過紅外線自動相機拍攝到黑熊身影，甚至記錄到黑熊直立拍打鏡頭畫面。影像顯示，黑熊活動範圍曾距離登山步道最近僅約500公尺，顯示人熊活動區域高度重疊。

嘉縣鄒族獵人協會近年與屏科大合作進行野生動物監測，在特富野古道周邊3年5度透過紅外線自動相機拍攝到黑熊身影。（鄒族獵人協會臉書）

林保署：將全力防範黑熊入侵造成的人熊衝突

嘉義分署分署長李定忠說，林保署積極推動台灣黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，將全力防範黑熊入侵造成的人熊衝突。後續也將邀請相關專家至現場勘查，共同研商更完善的防熊策略。

李定忠表示，達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，目前正加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

嘉義分署呼籲，近年嘉義山區迭有黑熊出沒，戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報嘉義分署或鄰近工作站，亦可撥打24小時專線0800-000930（您您您 救山林），分署將會盡快協助處理，以維居民安全。

台灣黑熊是台灣的特有黑熊亞種。（台灣黑熊保育協會）

據公開資料整理，台灣黑熊（學名：Ursus thibetanus formosanus）是台灣特有的亞洲黑熊亞種，台灣唯一的原生熊類。其胸前標誌性的V形白斑（太魯閣語稱為 rabang）是亞洲黑熊的共同特徵。目前族群數量約 200-600 隻，主要棲息在中央山脈 1000-3500 公尺山區。