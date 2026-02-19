初三花蓮鯉魚潭天鵝船意外翻覆　一家五口落水8歲童受困船艙溺斃

據台媒報道，台灣一家三代共五人年初三前往花蓮鯉魚潭遊玩，全家人搭乘天鵝船遊湖時，疑因湖面波浪湧起，導致船身翻覆，5人全落水，其中4名大人被其他遊客救起，1名8歲男童受困在翻覆的船艙底部，救起時已無生命跡象，送醫後仍告不治。



疑似因為附近快艇經過產生波浪 8歲男童困船艙溺斃

台媒《TVBS》報道，花蓮的鄭姓一家五口，初三搭乘四人座天鵝船遊湖，船隻行經距離北端岸邊約20公尺處時，不明原因突然翻覆；當時周邊船隻見狀立刻上前將四名大人救起，尚未看到小孩。

台灣一家三代共五人年初三前往花蓮鯉魚潭遊玩卻發生憾事。（TVBS）

據現場目擊者指出，當時疑似因為附近快艇經過產生波浪，導致腳踏船失去平衡翻覆，其中男童父母因體溫過低送醫救治，另兩名親友自行就醫。

池南村村長張清飛表示，因天鵝船具有浮力且尚未完全沉沒，男童當時被困在頂棚船艙內、沒入水面下，救難人員合力將船隻搬移，將男童救起，隨後交由消防人員接手搶救。不過男童已沒有生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告死亡。

當地業者表示，過去很少發生翻覆意外，不排除春節船隻較為密集，因此產生浪湧有關。警方與消防單位提醒，民眾搭乘遊覽船隻務必全程穿救生衣，並注意湖面波動，避免重心偏移發生意外。

據花蓮縣政府觀光資訊網，鯉魚潭是台灣東部最大的內陸湖泊，該湖泊可以輕舟悠遊、單車環潭或漫步水岸的熱門景點。