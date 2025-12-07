高學歷者組團做「槍手」代考公務員　逾百名作弊者遭開除公職

廣東省高級人民法院披露，數十名高學歷人員組團做「槍手」跨十餘省市為他人代考，該犯罪集團會選擇臉容、專業相似者合成照片報考，涉案金額逾千萬元（人民幣，下同）。案發後，通過作弊入職黨委、政府、公安等部門的百餘名考生均被開除公職，3名主犯因組織考試作弊罪罪成，被判囚5年至5年半不等。



廣東省高級人民法院介紹，2014年至2020年，被告張某潔、陸某強、李某共謀組織考試作弊，以自身及被告王某、楊某伶等數十名高學歷人員為「槍手」組建替考團隊。

涉案犯罪集團通過他人介紹，或在網上投放廣告、設置關鍵詞等推廣引流，或通過QQ群、微信群等招攬參加國家考試的考生，提供線上報名指導、製作虛假證件、線下替考等「一條龍」替考服務。

2024年10月14日，湖北武漢，一位考生正在官網查看國考的最新招生簡章。（視覺中國）

該集團根據考生性別、臉容特徵和報考考試種類，從「團隊」中選擇臉容相似、專業對口的「槍手」替考，再安排技術人員合成兼具考生和「槍手」臉部特徵的照片，用於線上報考和製作虛假身份證件，由「槍手」持假準考證和身份證混入考場，利用考試組織部門身份驗核漏洞，代替考生參加國家公務員考試等法律規定的國家考試89次，還通過上述方式在事業單位考試等其他考試中多次組織作弊。

涉案犯罪集團累計收取替考費用逾千萬元，百餘名考生通過作弊手段入職黨委、政府、公安、農村基層組織等部門。案發後，以作弊獲取公職的人均被開除公職。

在「法律規定的國家考試」中組織作弊的，情節嚴重可處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。（視覺中國）

鶴山市人民法院一審認為，16名被告在法律規定的國家考試中，組織作弊，情節嚴重，構成組織考試作弊罪；18名考生讓他人代參加法律規定的國家考試，構成代替考試罪。被告黃某水偽造、變造居民身份證，情節嚴重，其行為構成偽造、變造身份證件罪。

法院以組織考試作弊罪分別判主犯張某潔、陸某強、李某入獄5年半至5年不等，並罰款100萬元至70萬元不等；以組織考試作弊罪、偽造、變造身份證件罪對其他被告進行判處。宣判後，部分被告提起上訴。江門市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。