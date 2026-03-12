汾酒集團招募「釀酒工」錄取19名碩士　引發熱議「學歷貶值」

中國汾酒集團近期公布的一份一線技術崗擬聘用名單引發網絡熱議：其中19名擬聘人員具備碩士學歷，觸發關於「學歷貶值」與就業選擇的討論。汾酒集團回應稱，不同學歷在晉升空間與薪資待遇上存在差異，碩士仍具優勢。



今年1月，山西杏花村汾酒集團有限責任公司對外發布招聘信息，計劃面向社會公開招聘生產一線技術工人共220名，其中釀酒工與成裝工（組裝工）各110名。1月9日，集團公布了196名擬錄用人員名單，涵蓋中專、大專、本科與碩士研究生等多種學歷層次，其中列有19名碩士研究生。

名單公開後，不少網民質疑一線體力崗位是否需要如此高的學歷，留言中出現「用鐵鍬攤晾、撒麴需要這麼高的學歷嗎」等調侃與批評。對此，負責招聘的工作人員表示，報名資格以招聘公告為準，符合條件者均可參加；雖然釀酒工、成裝工屬一線體力崗，但這些崗位可按集團規定晉升，學歷較高者晉升空間更大，並且不同學歷的崗位薪資存在差異。該工作人員還稱，集團的收入在行業內具有競爭力。

此次事件引發的討論反映出更廣泛的現實：在宏觀經濟壓力與就業市場趨緊的情況下，許多高校畢業生選擇把「先就業、再擇業」作為現實策略。部分網民表示，接受與其學歷不匹配的崗位，是出於對穩定國企崗位的偏好以及就業壓力，「不是需不需要這麼高的學歷，是這些人需要這份工作」、「先就業後擇業」，也有人直言學歷在當前市場中正在被弱化。

另有輿論認為，此類現象既有高校擴招、畢業生供給增加的結構性因素，也與產業升級與職位需求變化、以及青年對穩定就業的偏好相關。企業方面則需在崗位設計、職業發展通道與薪酬激勵上做好匹配，社會與教育部門也被建議進一步推動學校與行業之間的對接與職業教育發展，緩解「高學歷人群流向基層崗位」帶來的矛盾。