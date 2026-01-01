廣州一早茶店菜單用「學歷代指套餐」引議　網民：歧視低學歷？

內地一網民在社交平台發文稱，廣州的一家早茶店，菜單上用學歷對應着不同價格，例如菜單上寫著「小學10元（人民幣，下同）、研究生30元」，引發熱議。不少網民批評，這是對低學歷人群的歧視和冒犯，但也有網民表示支持，認為是一種特色。



據《向陽視頻》報道，12月30日，內地記者諮詢當地的一家早茶店獲悉，大學城附近很多早茶店都會採用這種方式來標註。菜單上的學歷並不是按照消費者的學歷來收費，而是代指不同菜品的價格。

廣州一早茶店用「學歷」代指套餐價格。（向陽視頻）

「小學」屬於最簡單的早茶，只有一份白粥和腸，選擇和份量都比較少，僅7元。最高學歷「博士」一般是28元，選擇比較多，會有榴槤酥和金錢肚。

此前，內媒《南方農村報》也道過，在廣東湛江一茶餐廳也用「學歷代指套餐」，使用了「白丁」「小學」「初中」「高中」等12種不同學歷檔次，相應價格也從5元到32元不等。面對網民的疑惑，餐廳工作人員表示，已經用這個標價很多年了。

廣東湛江茶餐廳採用學歷標價，「沙爹金錢肚」價格為「院士」（32元）（上游新聞）

市場監督管理局工作人員：不能簡單說錯還是沒錯

湛江市市場監督管理局工作人員表示，「（用學歷標價）屬於市場行為，我們不能簡單說它錯還是沒錯」。怎麼標價沒有具體規定，真實就行。

對此，網民們持不同意見，一些人認為，這是對低學歷顧客的冒犯，帶有歧視感，「又不方便又讓人不太舒服」「故弄玄虛」「吃個早飯也要分檔次了？」「感覺像赤裸裸的學歷歧視」。

但也有網民稱，有一家雲南過橋米線店，也是用「進士舉人狀元」做定價標準。「有創意」「有點意思」「內心多不堪一擊才覺得這個有問題」，不少網民還現身評論區為外地網民耐心解答。