《牛來》爛到盡頭逆襲爆紅　深圳戲院深夜場滿座：對股市有好寓意

近日，一部名為《牛來》的「糙片」，成為國內電影院線「出圈」的存在。



電影《牛來》一夜「黑紅」。據貓眼專業版數據，截至8月16日13時43分，電影《牛來》票房（含預售票房）已超371萬元（人民幣，下同）。貓眼預測電影《牛來》票房1837.6萬元，成為2026年國產動畫片內地票房第10名（熱度持續性存疑，以官方實時數據為準）。

動畫電影《牛來》靠着極致粗糙的成片質感，在上映十餘天後突然引爆全網、登上熱搜，票房和排片逆勢暴漲。（《牛來》劇照）

沒有宣發鋪路、沒有主創路演、沒有話題預熱，動畫電影《牛來》靠着極致粗糙的成片質感，在上映十餘天後突然引爆全網、登上熱搜，票房和排片逆勢暴漲。

神作《牛來》劇照圖集▼▼▼

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第一現場記者15日晚觀察發現，深圳一些影院連夜調整排片，深夜場的《牛來》出現滿座。

15日晚10點半左右，第一現場記者在一家電影院看到，不少市民特意前來觀影。有市民直言，很好奇影片到底有沒有網評的那麼「粗糙」，還有人則表示，片名《牛來》對股市有着加成的好寓意。

有觀影市民表示：

．意頭比較好吧，現在股市動盪得還蠻厲害的，我就覺得看了之後有那種幸運的加成。

．出於一種獵奇心態吧，就是網上看了網友的評價，想看看花3年製作出來的動畫有沒亮點。



據記者了解，該影片8月5日首映日的票房只有3420元，因粗糙的動畫建模、較為荒誕的劇情而反向爆火，經過網絡發酵，光8月15日票房就暴漲，達到76萬。

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上映前期，該片票房表現慘淡，前10天票房累計僅破7700元，觀影人數寥寥無幾，一度創下本年度院線動畫票房新低。

不少抱着期待走進影院的觀眾大失所望：海報上的水墨國風在正片中不見蹤影，取而代之的是粗糙的3D建模，人物動作僵硬卡頓、畫面頻繁穿模，劇情敘事鬆散晦澀，和宣傳物料形成巨大落差。

《牛來》官方海報。（截取自微博＠橘子娛樂）

從網友提供的電影畫面來看，角色建模簡陋粗糙，讓人難以相信：這居然是2026年的國產動畫？

豆瓣影評的評論區也遍地一顆星。

沒想到的是，大量網友分享觀影吐槽，相關話題衝上熱搜後，電影竟然憑藉這種強烈的反差在社交平台反向走紅，貓眼想看人數飆升至兩萬多，不少觀眾抱着獵奇心態買票打卡，多家影院順勢反向加場。

有網民對《牛來》僅打出一分評價。（截取自豆瓣評分）

因為片名「牛來」有「牛市來」的寓意，該片甚至意外吸引大量股民購票討彩頭，成為影片額外的票房增量。

一些網友發帖稱附近影院的《牛來》已滿場。

有網友表示：爛片不一定看，爛到極致的高低想看看怎麼個事！看過的網友調侃：AI盛行的時代，還有這種水平的人堅持手搓，勇氣可嘉。

他抽象回應《牛來》觀後感：「看完之後，我坐那坐了3分鐘沒緩過來勁，大腦一片空白。這建模是2026年的技術嗎？AI都寫不出這麼離譜的劇情，包括它的字幕還有錯別字。」他稱，不會二刷，「折磨一次就夠了」。

影院工作人員表示，「片方沒給物料，我們也不知道劇情，看它海報還可以，試着排了一場。」該工作人員稱，沒想到賣了這麼多票，「打電話的也多了，就是要加場次了，我們也搞不清楚為什麼火……」不少網友感嘆：《牛來》火了，感覺這個世界在胡鬧。

據了解，《牛來》主創僅兩人，影片出品方為大連璟園文化影視傳媒有限公司，該公司的法定代表人就是該片導演兼編劇、演員。

影片發行方在接受記者採訪時談到，導演是熟人朋友，當初看到成片時曾勸導演別上了，但他堅持想上，「好不容易做出來了，就幫他上一下院線。」

8月16日，電影《牛來》通過官方帳號「@電影牛來_」發布聲明。聲明內容提到，近期，我們發現多個社交平台上出現冒充電影《牛來》官方團隊的帳號，這些帳號未經授權，擅自發布不實訊息、誤導大家，甚至進行商業活動，嚴重損害了影片與觀眾的權益。

《牛來》官方社媒帳號發布聲明。（微博＠電影牛來＿）

聲明稱，「為此，我們鄭重聲明：電影《牛來》官方團隊僅在以下平台擁有唯一官方帳號(平台名稱：抖音/微博/公眾號/小紅書：牛來電影官方團隊)。除以上認證帳號外，其他平台的所有帳號均為冒充，與我們無任何關聯，所發布的內容均不代表官方立場。」

聲明指出，「請大家提高警惕，認準官方帳號，避免受到誤導，保護好自身的合法權益。對於任何冒用我方名義的行為，我們保留追究其法律責任的權利。」

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