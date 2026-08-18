全民備戰十年在北京挖「地下長城」　北京地下城今重開成熱門景點

在北京前門地區的胡同深處，藏着一座與萬里長城齊名的「地下長城」——北京地下城。這座始建於1969年的早期人防工程，由無數市民用鐵鍬和籮筐，歷時十年親手挖掘而成。2026年8月1日，它以「北京人民防空歷史文化館」的新身份重新向公眾開放，迅速登上本地熱榜。



「北京地下城」內部。（長安街知事）

北京地下城以「北京人民防空歷史文化館」的新身份對外開放。（長安街知事）

地下長城承載全民備戰的年代記憶

據《北京日報》旗下新媒體《長安街知事》，上世紀六七十年代，在「深挖洞、廣積糧、不稱霸」的號召下，北京市民投身於一場聲勢浩大的戰備勞動。據《北京志·軍事卷·人民防空志》記載，從1969年10月18日破土動工到11月18日，全市平均每天有30萬人參加戰備勞動。

工農兵認真學習「深挖洞、廣積糧、不稱霸」。（長安街知事）

「現在地下城的大廳，當年就是在同樂小學的操場上挖成的。」家住草廠七條的李洪盛記得，大人們砌磚，小孩兒就蹲在坑裡幫忙遞磚，「男同學也搶，女同學也搶。」年過花甲的魯義宏回憶起那段日子，最難忘的是「全國上下全民一心」的勁頭——白天在單位挖，下班回家繼續挖，「工具全都是自家的，有什麼拿什麼。」

廣積糧。（長安街知事）

74歲的焦淑琴指着草廠九條一個小院兒的空地說，那裡以前是防空洞出入口，比小方桌大不了多少。「上世紀80年代那會兒，洞口蓋着一塊板子，上面擺幾盆花。」她告訴記者，前門這一帶差不多每個院子都有這樣的出入口，「真要有情況，把蓋板一掀，就能鑽進去。」

小學生參加戰備勞動。（長安街知事）

從防空洞到網紅打卡地

這座被稱為「北京地下城」的工程，準確名稱是「前門東區早期人防工程」。在展廳的總平面圖上可以看到，它位於前門街道西興隆街北側，但這只是前門東區早期人防工程的一小部分。昔日的地下城向南可至天壇，向西能抵達大柵欄，向東則直通崇文門東花市。

防空演習。（長安街知事）

而若將視野放大到整個城區，會發現當年的東城、西城、崇文、宣武四區的防空洞互通互聯，進而還能通往地鐵1號線、2號線。除了四通八達的通道，當年四個商業中心的地下還建有職工食堂、商店、醫院、藥店、庫房等生活設施，以及發電站、水井、濾毒通風設備，說是一座功能完備的「地下城」，毫不為過。

20世紀80年代，位於西打磨廠的北京地下城入口。（長安街知事）

改革開放後，洞內開起了工藝美術服務部，掛上「北京地下城」的牌子，成為接待過九十餘萬外賓的涉外景點。2008年關閉後，這個「旅遊手冊上找不到的景點」在現實空間逐漸淡去，但在互聯網上愈發神秘，熱衷探險的年輕人把它叫作「《流浪地球》同款地下城」。

2026年5月，它以「北京人民防空歷史文化館」的新身份開門迎客，迅速登上本地熱榜。截至7月20日臨時閉館，已累計接待遊客數萬人次。8月1日重新開放後，入口從同樂胡同調整到了交通更便捷的西興隆街，預約通道依舊緊俏。

記者探訪當日雨下得正密，仍看到不少老人扶着幽深台階旁的欄杆緩步下行。他們中的許多人就住在附近的胡同裡，這個令人驚嘆的地下工程，正是他們用雙手一鍬一鎬親自挖成的。