北京市消協約談20間兒童寢具企業　「金多喜」碌架床鉛超標逾10倍

北京市消費者協會近日約談20間兒童家具生產企業，並通報隨機抽查的產品比較試驗結果，眾多品牌的產品存在標識不全、結構安全風險，其中「金多喜」品牌碌架床樣本的重金屬鉻超標2倍多、鉛超標10倍多，極易對兒童健康造成長期危害。



北京市消費者協會約談20間兒童家具生產企業。（北京市場監管）

兒童寢具。（央視新聞）

《新華社》報道，工作人員從電商平台及線下家具城、商場隨機購買20款樣本，依據國家強制性標準《嬰幼兒及兒童家具安全技術規範》（GB 28007—2024）進行檢測。其中，15件樣本存在無標識或標識不全的問題，涉及BeBeBus、HXG、金多喜、七奢、1號起點、KARMABABY、哈妙、愛果樂（木應）、惠千貝、Boori、Likkid、松堡王國、TuttiBambini、英氏YeeHoO、ABC等品牌。

在有害物質檢測中，「金多喜」品牌碌架床樣本的鉻含量超標2倍多，鉛含量超標10倍多。兒童若啃咬或觸摸，重金屬可能通過口腔或皮膚進入體內，長期積累會危害健康。

北京市消費者協會約談20間兒童家具生產企業。（北京市場監管）

此外，部分產品的結構安全存在風險。「金多喜」、「禧漫屋」、「愛果樂（木應）」的安裝預留孔或立柱孔洞直徑在7至12毫米之間且深度超過10毫米，存在夾卡兒童手指的風險。

「惠千貝」的樓梯扶手孔存在毛刺，易劃傷兒童；「HXG」「1號起點」的多功能嬰兒床2件樣本存在穩定性不足、護欄高度不夠或缺失、未配備與成人床連接的固定裝置等情況。

在本次抽檢的所有樣本中，只有Babycare、全友、快樂小米、好孩子等品牌的4件樣本在所有檢測項目中均表現出色，實現全項達標。

兒童寢具。（央視新聞）

北京市消費者協會已要求涉事企業停售問題產品，限期十日完成整改，並對本次曝光的不合格的同型號、同批次產品進行重點覆核，同時對其他在售產品逐項對照國家標準核驗。

北京市消費者協會提醒，家長在選購兒童家具時，應按齡選購，仔細檢查產品及使用說明書是否配有完整、規範的警示標識。逐項排除產品所有孔、間隙及開口、床體邊角、腳輪穩定、繩帶長度等結構安全隱患。