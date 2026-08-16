北京東靈山封山多年夜爬仍猖獗 150人闖無信號野路僅配3名領隊
撰文：林芷瑩
出版：更新：
被譽為「北京之巔」的北京最高峰東靈山自2019年起封山，至今仍處於生態恢復階段，但社交平台上「夜爬東靈山看日出」的違規活動依然猖獗，有領隊更半夜避開巡查，帶150人繞行無信號野路上山。
《央視新聞》報道，海拔2303米的東靈山，是北京市最高峰，被稱為「北京之巔」，高峰期一晚登山人數可達數千人。由於此前遊客激增導致生態退化，東靈山自2019年起全面停止對外開放，終止所有旅遊經營活動，至今仍處於生態恢復階段。
然而，社交平台上仍有人組團到東靈山，更以「夜爬看日出」為噱頭，帶領近150人半夜經由無手機信號的野路上山，但僅配備3名領隊。一旦有人遇險，聯絡與救援響應都面臨極大困難。
為規避巡查，隊伍半夜12時許抵達山腳，繞行野路上山，路線大多無手機信號。領隊不時提醒「手電筒盡量少開，蹭光就行了，被逮著全得回去」。不少人在黑暗中摔倒，路面遍布大小碎石，腳下還有淤泥，山谷中，洪水過境的痕跡隨處可見。多數人穿著普通運動鞋，裝備簡陋，還有多名年約10歲的兒童隨行。
自2019年封閉至今7年，東靈山累計勸返8000多人，但夜爬者仍想方設法破拆柵欄、翻越圍牆。
目前，內地尚未設立戶外徒步領隊法定職業資格準入制度，行業內能參考的主要是中國登山協會山地戶外指導員，以及中國探險協會探險領隊等培訓證書，但並非強制性上崗要求。
在市場上，多數徒步團由旅行社發起運作，領隊持證情況參差不齊。中國探險協會探險活動培訓總監薛皓介紹，只要同一路線參加過三次，就能去帶隊，「領隊其實就是來過的驢友」。
數據顯示，2025年全國共發生戶外探險事故473宗，山地是事故發生最為集中的區域，佔事故總量八成以上，安全保障形同虛設。
白海豚風雨襲黃山致索道停運 遊客大打蛇餅苦等數小時落山｜有片22歲女獨闖南太行失聯14日不幸遇難 家屬：學地理專業曾2次到訪遊客爬哈巴雪山遭19歲嚮導半路拋棄 涉事公司將其開除並列黑名單兩支登山隊在新疆慕士塔格峰遭遇暴風雪 3人遇難1人失聯女子凌晨爬山看日出行經百米高崖踩空 墮落60米後卡崖縫奇蹟獲救