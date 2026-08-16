北京東靈山封山多年夜爬仍猖獗　150人闖無信號野路僅配3名領隊

被譽為「北京之巔」的北京最高峰東靈山自2019年起封山，至今仍處於生態恢復階段，但社交平台上「夜爬東靈山看日出」的違規活動依然猖獗，有領隊更半夜避開巡查，帶150人繞行無信號野路上山。



社交平台上「夜爬東靈山看日出」的違規活動依然猖獗。（影片截圖）

社交平台上仍有人組團到東靈山「夜爬看日出」。（影片截圖）

《央視新聞》報道，海拔2303米的東靈山，是北京市最高峰，被稱為「北京之巔」，高峰期一晚登山人數可達數千人。由於此前遊客激增導致生態退化，東靈山自2019年起全面停止對外開放，終止所有旅遊經營活動，至今仍處於生態恢復階段。

然而，社交平台上仍有人組團到東靈山，更以「夜爬看日出」為噱頭，帶領近150人半夜經由無手機信號的野路上山，但僅配備3名領隊。一旦有人遇險，聯絡與救援響應都面臨極大困難。

社交平台上仍有人組團到東靈山「夜爬看日出」。（影片截圖）

為規避巡查，隊伍半夜12時許抵達山腳，繞行野路上山，路線大多無手機信號。領隊不時提醒「手電筒盡量少開，蹭光就行了，被逮著全得回去」。不少人在黑暗中摔倒，路面遍布大小碎石，腳下還有淤泥，山谷中，洪水過境的痕跡隨處可見。多數人穿著普通運動鞋，裝備簡陋，還有多名年約10歲的兒童隨行。

自2019年封閉至今7年，東靈山累計勸返8000多人，但夜爬者仍想方設法破拆柵欄、翻越圍牆。

山谷中，洪水過境的痕跡隨處可見。（影片截圖）

東靈山上設有「禁止入內」的警示。（影片截圖）

目前，內地尚未設立戶外徒步領隊法定職業資格準入制度，行業內能參考的主要是中國登山協會山地戶外指導員，以及中國探險協會探險領隊等培訓證書，但並非強制性上崗要求。

在市場上，多數徒步團由旅行社發起運作，領隊持證情況參差不齊。中國探險協會探險活動培訓總監薛皓介紹，只要同一路線參加過三次，就能去帶隊，「領隊其實就是來過的驢友」。

中國探險協會探險活動培訓總監薛皓介紹，只要同一路線參加過三次，就能去帶隊。（影片截圖）

數據顯示，2025年全國共發生戶外探險事故473宗，山地是事故發生最為集中的區域，佔事故總量八成以上，安全保障形同虛設。